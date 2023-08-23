Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности

В мае 2022 года возникла проблема при пробеге 10020 километров. Женщина отвезла автомобиль в сервис, где обещали исправить дефект по действующей гарантии, но владелица транспорта решила отказаться от машины и обратилась с заявлением о расторжении договора, однако его не удовлетворили.