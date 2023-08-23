Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Автомобиль стоил 1 076 666 рублей. Во время действия гарантийного срока перестала работать автоматическая коробка передач. В сервисном центре установили причину поломки и менять коробку не стали, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Екатеринбурженка с заключением не согласилась и обратилась к специалистам, которые выявили дефект и установили, что неисправность не связана с несоблюдением правил эксплуатации. Через суд женщина смогла добиться, чтобы ей заменили узел автомобиля.
В мае 2022 года возникла проблема при пробеге 10020 километров. Женщина отвезла автомобиль в сервис, где обещали исправить дефект по действующей гарантии, но владелица транспорта решила отказаться от машины и обратилась с заявлением о расторжении договора, однако его не удовлетворили.
Продавец без согласования с горожанкой сделал ремонт автомобиля, тем самым лишив ее возможности доказать, что в иномарке была неисправность. Тогда екатеринбурженка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор, обязать автосалон вернуть деньги, а также выплатить неустойку и компенсацию.
Суд постановил расторгнуть договор, взыскать стоимость автомобиля и неустойку. Истец и ответчик были недовольны таким решением и подали апелляцию. В итоге сумма штрафа в пользу женщины была увеличена. Остальное решение предыдущей инстанции осталось без изменений.
Напомним, в Екатеринбурге организация «Свердловскавтодор» выплатит компенсацию ребенку в размере 100 тысяч рублей за то, что он пострадал во время аварии на Пермском тракте.