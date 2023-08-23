tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности

23 августа 2023, 14:51
Фото: 1MI
Женщина из Екатеринбурга отсудила у автосалона более двух миллионов рублей за неисправности в коробке передач. Автомобиль Renault Duster она приобрела в 2019 году.

Автомобиль стоил 1 076 666 рублей. Во время действия гарантийного срока перестала работать автоматическая коробка передач. В сервисном центре установили причину поломки и менять коробку не стали, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбурженка с заключением не согласилась и обратилась к специалистам, которые выявили дефект и установили, что неисправность не связана с несоблюдением правил эксплуатации. Через суд женщина смогла добиться, чтобы ей заменили узел автомобиля.

В мае 2022 года возникла проблема при пробеге 10020 километров. Женщина отвезла автомобиль в сервис, где обещали исправить дефект по действующей гарантии, но владелица транспорта решила отказаться от машины и обратилась с заявлением о расторжении договора, однако его не удовлетворили.

Продавец без согласования с горожанкой сделал ремонт автомобиля, тем самым лишив ее возможности доказать, что в иномарке была неисправность. Тогда екатеринбурженка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор, обязать автосалон вернуть деньги, а также выплатить неустойку и компенсацию.

Суд постановил расторгнуть договор, взыскать стоимость автомобиля и неустойку. Истец и ответчик были недовольны таким решением и подали апелляцию. В итоге сумма штрафа в пользу женщины была увеличена. Остальное решение предыдущей инстанции осталось без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге организация «Свердловскавтодор» выплатит компенсацию ребенку в размере 100 тысяч рублей за то, что он пострадал во время аварии на Пермском тракте.

10-летний ребенок из Екатеринбурга получит компенсацию за травмы в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъездеУ жителя Нижнего Тагила забрали автомобиль за пьяное вождениеАвтошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучение
#Экономика#Суд#Компенсация#Автомобиль#Договор#Машина#Автосалон#Неустойка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Неисправности#Гарантия#Инцидент
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Сегодня, 12:56
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Сегодня, 15:58
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле наказали за нарушения правил промышленной безопасности
Сегодня, 12:24
Заключенный из колонии Нижнего Тагила оштрафован за экстремистские татуировки
Сегодня, 12:33