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Жительницы Екатеринбурга поскандалили из-за места в пиццерии

Жительницы Екатеринбурга поскандалили из-за места в пиццерии

23 августа 2023, 16:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге две женщины устроили скандал из-за места на мягком диване в пиццерии. Инцидент произошел 22 августа 2023 года.

В пиццерию пришла женщина и села за столик на диван, рассчитанный на шесть человек. Посетительница, которая уже сидела на том же месте, попросила ее пересесть, однако та отказалась.

В результате между ними возник конфликт. Женщина, которая пришла в заведение первая, принялась оскорблять вторую посетительницу и облила ее какой-то жидкостью, пишет Е1.

Горожанка, которая пришла позже, плеснула горячим кофе в женщину, а та ударила ее по лицу. Разнимать женщин стали сотрудники пиццерии и другие посетители.

После того, как перепалка закончилась, требовавшая место женщина обратилась в полицию, а также написала о случившемся в книгу жалоб заведения, так как, по ее словам, неправильно, что один человек занимает место, рассчитанное на шестерых.

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге пенсионерка повздорила с девушкой, которая гуляла со своим ребенком во дворе. Причина конфликта неизвестна.

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