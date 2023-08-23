Жительницы Екатеринбурга поскандалили из-за места в пиццерии

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В пиццерию пришла женщина и села за столик на диван, рассчитанный на шесть человек. Посетительница, которая уже сидела на том же месте, попросила ее пересесть, однако та отказалась.
В результате между ними возник конфликт. Женщина, которая пришла в заведение первая, принялась оскорблять вторую посетительницу и облила ее какой-то жидкостью, пишет Е1.
Горожанка, которая пришла позже, плеснула горячим кофе в женщину, а та ударила ее по лицу. Разнимать женщин стали сотрудники пиццерии и другие посетители.
После того, как перепалка закончилась, требовавшая место женщина обратилась в полицию, а также написала о случившемся в книгу жалоб заведения, так как, по ее словам, неправильно, что один человек занимает место, рассчитанное на шестерых.
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге пенсионерка повздорила с девушкой, которая гуляла со своим ребенком во дворе. Причина конфликта неизвестна.