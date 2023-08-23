Зоозащитница из Нижнего Тагила стала психологом и помогает животным

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
В этой профессии Наталья работает уже несколько лет. По ее словам, официально специальность в России не существует. Однако есть люди, которые хотят помогать животным. Для того, чтобы стать психологом, нужно пройти обучающие курсы, например, по зоотехнии или кинологии, пишет «Наш город».
По мнению Натальи, любой специалист должен уметь найти подход к животному.
Что бы ни «натворила» собака или кошка, нужно разобраться, почему она так себя ведет. Нужно убедительно донести до человека, что у животного и правда есть проблема, так, чтобы появилась мотивация решить ее, а не наказывать питомца, — рассказала Наталья.
С собаками, по словам зоопсихолога, приходится встречаться очно и наблюдать, а с кошками можно проводить и удаленные консультации. Сначала специалист выясняет особенности поведения питомца, а также когда началась проблема и как она проявляется.
Работает Наталья одна, но при этом консультируется со специалистами смежных профессий. Иногда бывает, что уже во время консультации становится понятно, что нужна помощь ветеринара. Решение проблем у всех питомцев проходит индивидуально. Обычно на это уходит несколько занятий.
К зоопсихологам люди часто обращаются по причине нечистоплотности животных. Также имеют место конфликты общие вопросы воспитания.
Чаще на консультацию приходят с уже существующей проблемой. Но как раз наоборот, к зоопсихологу нужно приходить до начала возникновения проблемы. Если в доме планируется событие (рождение ребенка, отпуск с животным, переезд, подселение еще одного питомца), то обязательно необходимо подготовить животное к этому, — отмечает Наталья.