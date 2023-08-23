Зоозащитница из Нижнего Тагила стала психологом и помогает животным

В этой профессии Наталья работает уже несколько лет. По ее словам, официально специальность в России не существует. Однако есть люди, которые хотят помогать животным. Для того, чтобы стать психологом, нужно пройти обучающие курсы, например, по зоотехнии или кинологии, пишет «Наш город».