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Updated Сегодня, 10:55

Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга осудили за похищение человека

Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга осудили за похищение человека

24 августа 2023, 10:53
Фото: 1MI
Автохам Игорь Новоселов, известный мемом «Ты кому сигналишь, дядя?», осужден на полтора года за похищение человека.

Дело рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга. Новоселов был признан виновным в двух преступлениях о похищении человека.

26 июля 2021 года подсудимый решил добиться от потерпевшего признания в сфере оборота незаконных наркотиков. Для этого он два раза, ночью и днем, угрожая насилием заставил мужчину залезать в багажник, а затем возил его по городу.

В результате Игорю Новоселову было назначено 1,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Свердловская область#Суд#Криминал#Приговор#Тюрьма#Похищение#Автохам#Екатеринбург#Евгения Сафина
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