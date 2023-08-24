Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга осудили за похищение человека

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Дело рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга. Новоселов был признан виновным в двух преступлениях о похищении человека.
26 июля 2021 года подсудимый решил добиться от потерпевшего признания в сфере оборота незаконных наркотиков. Для этого он два раза, ночью и днем, угрожая насилием заставил мужчину залезать в багажник, а затем возил его по городу.
В результате Игорю Новоселову было назначено 1,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.