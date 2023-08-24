Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:43
Масштабный проект на сумму более 250 миллионов рублей реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального, регионального и местного бюджета. Работы уже подходят к концу, видны кардинальные изменения, говорят местные жители. Если оценивать проект с туристической точки зрения, то набережная станет достойным дополнением к невьянской достопримечательности — Наклонной башне.
Как ранее заявлял глава Свердловской области Евгений Куйвашев, правительство поддержало уральский город во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект набережной «Калейдоскоп времен» стал одним из победителей. Область выделила более 105 миллионов на его реализацию. Часть средств поступят из федерального бюджета, другая часть — местные деньги.
Набережная, о которой идет речь, объединит в себе то, что располагается на улице Советская и ранее идейно связано не было. Ныне объект культурного наследия и место обитания Дома невьянской иконы (а ранее «заброшка») «Особняк купца Дождева» и Водная станция — любимое место отдыха местных жителей. По задумке, строительство должно завершиться уже в октябре 2023 года. Интересно, что в проекте сделан акцент не на создание туристического продукта, а на создание условий для местных жителей.
С детства помню, как мы купались на Водной. Летом тут толпа отдыхающих, кто купается, кто выпивает, кто играет в спортивные игры. Всегда много детей, подростков. Можно сказать, это было единственное облагороженное место для отдыха у воды. Вижу, что привычная Водная очень изменилась, думаю, в лучшую сторону, «осовременилась», — говорит местная жительница Мария.
Согласно концепции, обновленная невьянская набережная символизирует историческое развитие города. Маршрут по ней начинается от наклонной башни, проходит через атмосферу XIX века, которую олицетворяет «Дом культурного кода» — здание №10 по улице Советская. Продолжается путь от XIX к XXI веку — от дома Дождева к советским временам близ Водной станции, заканчивается маршрут «современностью» — в пространстве отдыха у лодочной станции.
На набережной будет несколько зон. Теплица идей с павильоном и сценой, барка — настоящее морское судно, детские площадки «Золотоискатели» и «Рыбодром», гранитная лестница с пушками, даже купель для моржевания и многое другое. Пока заглянуть на территорию не удается, все окружено временным забором.
Из-за проводимых ремонтных работ проезд автомобилей близ территории набережной закрыт. Вместе со внешней реконструкцией рядом с набережной Невьянска меняют систему коммуникаций в прилегающем микрорайоне — системы водоснабжения и водоотведения, а также канализация, освещение. Власти Невьянска настаивают, что подключение нужно выполнить уже сейчас, пока строят центральную ветку, чтобы потом не портить благоустроенную территорию мелкими раскопками.
Вместе с этим ремонтом обновится и дорожное покрытие, тротуары. В проекте уделено внимание маломобильным группам граждан, поэтому все будет сделано с учетом их потребностей. Согласно проектной документации, на всю инфраструктуру заложено в бюджете почти столько же средств, сколько на ремонт самой набережной.
Мы живем тут уже давно, привыкли, что тихо, за исключением праздников. Но работы не смущают, думаю, все это на благо. Нам предложили самостоятельно уже в этом сезоне подключаться к новой системе снабжения. Чтобы потом ландшафт не портить. Думаем над этим, — рассказывает местная жительница Алевтина.
Основные объекты уже на местах. Остаются работы по благоустройству. О них рассказал директор Центра физической культуры и спорта Михаил Беляев местному изданию «Звезда». Рабочие укладывают пешеходную дорожку на набережной, также им предстоит уложить террасной доской участок, огибающий корт, сделать металлический каркас для дорожки у фонтана, а также устанавливают ограждения территории набережной.
В ближайшее время подрядчику предстоит завершить сборку пантонных конструкций, транспортировать и укрепить их у смотровой площадки и лодочной станции. Вскоре рабочие приступят и к обустройству элементов баскетбольной площадки и снарядов спортивной площадки, которые займут свои места между стадионом и фонтаном. Все работы ведутся в соответствии с графиком и даже с опережением сроков, — пояснил Михаил Беляев.
Завершающая стадия всего проекта — реконструкция улицы Советская, куда включена укладка лотков водоотведения и тротуаров, а также работы по благоустройству. Эти работы измеряются 800 метрами улицы Советской и 2500 метрами других улиц. На это предусмотрено порядка 100 миллионов рублей, часть из которых выделило правительство Свердловской области.