Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске

Набережная, о которой идет речь, объединит в себе то, что располагается на улице Советская и ранее идейно связано не было. Ныне объект культурного наследия и место обитания Дома невьянской иконы (а ранее «заброшка») «Особняк купца Дождева» и Водная станция — любимое место отдыха местных жителей. По задумке, строительство должно завершиться уже в октябре 2023 года. Интересно, что в проекте сделан акцент не на создание туристического продукта, а на создание условий для местных жителей.