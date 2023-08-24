Больницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Работы будут проходить на теплотрассе на улицах Тимирязева — Коминтерна. Подачу воды прекратят на улицах Вагоностроителей, Сибирская, Зари, Энтузиастов, Калинина, Чайковского, Коминтерна, Ильича, Авиационная, 7 ноября, Круговая, Балакирева, Мечникова, Пихтовая, Маяковского, Застройщиков, Максарева, Парковая, Успенского.
Горячей воды не будет не только в квартирах, но и в детских садах, магазинах, супермаркетах, торговых центрах, медучреждениях, на лыжной базе, почте, в школах №39, №38, №55, №8, детских домах, центре социальной помощи, автосервисе, рассказали в МУП «Горэнерго-НТ».
Подача горячего водоснабжения будет возобновлена после того, как завершатся все ремонтные работы.
Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на Вые и Вагонке временно не работали некоторые светофоры из-за отключения электричества.