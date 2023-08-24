Больницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле

Горячей воды не будет не только в квартирах, но и в детских садах, магазинах, супермаркетах, торговых центрах, медучреждениях, на лыжной базе, почте, в школах №39, №38, №55, №8, детских домах, центре социальной помощи, автосервисе, рассказали в МУП «Горэнерго-НТ».