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Более 33 тысяч жителей Нижнего Тагила останутся без воды из-за аварийных работ

Больницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле

24 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI

Более 33 тысяч жителей Нижнего Тагила останутся без воды из-за аварийных работ

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в Дзержинском районе временно прекратят подачу горячей воды с 24 августа 2023 года.

Работы будут проходить на теплотрассе на улицах Тимирязева — Коминтерна. Подачу воды прекратят на улицах Вагоностроителей, Сибирская, Зари, Энтузиастов, Калинина, Чайковского, Коминтерна, Ильича, Авиационная, 7 ноября, Круговая, Балакирева, Мечникова, Пихтовая, Маяковского, Застройщиков, Максарева, Парковая, Успенского.

Горячей воды не будет не только в квартирах, но и в детских садах, магазинах, супермаркетах, торговых центрах, медучреждениях, на лыжной базе, почте, в школах №39, №38, №55, №8, детских домах, центре социальной помощи, автосервисе, рассказали в МУП «Горэнерго-НТ».

Подача горячего водоснабжения будет возобновлена после того, как завершатся все ремонтные работы.

Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на Вые и Вагонке временно не работали некоторые светофоры из-за отключения электричества.

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