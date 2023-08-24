Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Молодая девушка двигалась на Opel Corsa по улице Островского у здания бывшего Тагилбанка в сторону ГГМ. Она снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на переходе, в это время в заднюю часть ее иномарки влетел Hyundai Creta. За рулем был мужчина 1946 года рождения:
24 августа в 14:35 водитель автомобиля «Хендай Крета» (мужчина 1946 г. р.) допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Опель Корса» под управлением женщины 1994 года рождения, которая снизила скорость движения перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП травмировались два человека, доставлены в медицинские учреждения, — рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
Пожилую женщину, пассажирку Hyundai, положили на носилки и увезли на скорой помощи. При этом она находилась в сознании, сообщает корреспондент TagilCity.ru с места событий.
Девушка, водитель Hyundai Creta, также была госпитализирована. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и пара экипажей скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и представители МЧС.
По факту ДТП будет проведена проверка, по окончании которой будет принято окончательное процессуальное решение, — отмечают в ГИБДД.
В результате аварии у Opel разбито заднее стекло, также автомобили получили другие механические повреждения.