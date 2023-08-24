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ДТП в центре Нижнего Тагила

Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле

24 августа 2023, 11:52
Фото: tagilcity.ru
ДТП в центре Нижнего Тагила
Автомобильная авария произошла 24 августа 2023 года в районе 15:00 в Нижнем Тагиле. Две женщины получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

Молодая девушка двигалась на Opel Corsa по улице Островского у здания бывшего Тагилбанка в сторону ГГМ. Она снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на переходе, в это время в заднюю часть ее иномарки влетел Hyundai Creta. За рулем был мужчина 1946 года рождения:

24 августа в 14:35 водитель автомобиля «Хендай Крета» (мужчина 1946 г. р.) допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Опель Корса» под управлением женщины 1994 года рождения, которая снизила скорость движения перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП травмировались два человека, доставлены в медицинские учреждения, — рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
ДТП в центре Нижнего ТагилаДТП в центре Нижнего Тагила
ДТП в центре Нижнего ТагилаДТП в центре Нижнего Тагила
ДТП в центре Нижнего ТагилаДТП в центре Нижнего Тагила
ДТП в центре Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

Пожилую женщину, пассажирку Hyundai, положили на носилки и увезли на скорой помощи. При этом она находилась в сознании, сообщает корреспондент TagilCity.ru с места событий.

Девушка, водитель Hyundai Creta, также была госпитализирована. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и пара экипажей скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и представители МЧС.

По факту ДТП будет проведена проверка, по окончании которой будет принято окончательное процессуальное решение, — отмечают в ГИБДД.

В результате аварии у Opel разбито заднее стекло, также автомобили получили другие механические повреждения. 

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Пенсионер#Островского#Правила дорожного движения#Авария#Артем Карнаухов
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