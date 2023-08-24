Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле

Молодая девушка двигалась на Opel Corsa по улице Островского у здания бывшего Тагилбанка в сторону ГГМ. Она снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на переходе, в это время в заднюю часть ее иномарки влетел Hyundai Creta. За рулем был мужчина 1946 года рождения: