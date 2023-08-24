Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области

Больше всего за неделю подешевели овощи. При сезонном снижении цен картофель в торговых точках региона стоил 42,47 рубля (-11,59%), свежая капуста — 48,2 рубля (-11,95%). Килограмм репчатого лука обходился покупателям в 44,31рубля (-11,92%), а моркови — в 63,6 рубля (-4,82%). Помидоры можно было в среднем купить за 99,73 рубля (-12,48%), а вот огурцы, наоборот, подорожали до 86,77 рубля (+3,74%).