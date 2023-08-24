Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Десяток яиц покупатели могли в среднем приобрести за 75,84 рубля (+0,61%), килограмм макаронных изделий стоил 118,41 рубля (+3,23%), а гречневой крупы — 98,68 рубля (+0,22%). Также подорожали мясо, курица, рыба, консервы для детского питания, огурцы, бананы и некоторые другие позиции из списка.
Больше всего за неделю подешевели овощи. При сезонном снижении цен картофель в торговых точках региона стоил 42,47 рубля (-11,59%), свежая капуста — 48,2 рубля (-11,95%). Килограмм репчатого лука обходился покупателям в 44,31рубля (-11,92%), а моркови — в 63,6 рубля (-4,82%). Помидоры можно было в среднем купить за 99,73 рубля (-12,48%), а вот огурцы, наоборот, подорожали до 86,77 рубля (+3,74%).