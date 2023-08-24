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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области

Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области

24 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Гречневая крупа, куриные яйца и макароны значатся в списке подорожавших продуктов в Свердловской области. Данные за неделю с 14 по 25 августа опубликовал Свердловскстат.

Десяток яиц покупатели могли в среднем приобрести за 75,84 рубля (+0,61%), килограмм макаронных изделий стоил 118,41 рубля (+3,23%), а гречневой крупы — 98,68 рубля (+0,22%). Также подорожали мясо, курица, рыба, консервы для детского питания, огурцы, бананы и некоторые другие позиции из списка.

Больше всего за неделю подешевели овощи. При сезонном снижении цен картофель в торговых точках региона стоил 42,47 рубля (-11,59%), свежая капуста — 48,2 рубля (-11,95%). Килограмм репчатого лука обходился покупателям в 44,31рубля (-11,92%), а моркови — в 63,6 рубля (-4,82%). Помидоры можно было в среднем купить за 99,73 рубля (-12,48%), а вот огурцы, наоборот, подорожали до 86,77 рубля (+3,74%).

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#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Сахар#Евгения Сафина
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