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На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле устраняют аварию на коммуникациях ЕВРАЗ НТМК

На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле устраняют аварию на коммуникациях ЕВРАЗ НТМК

24 августа 2023, 05:56
Фото: tagilcity.ru
Восстановительные работы начались на коммуникациях ЕВРАЗ НТМК после потопа на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.

Рабочие устраняют последствия коммунальной аварии на промышленном водоводе ЕВРАЗ НТМК, которая произошел на Восточном шоссе 23 августа. Восстановительные работы идут возле Коксохима.

Устранение коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение коммунальной аварии на Восточном шоссе
Фото: tagilcity.ru

Последствия прорыва накануне также устраняли сотрудники «УБТ-Сервис». С помощью спецтехники от грязи была отмыта проезжая часть, вручную убран мусор и щебень.

Устранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссеУстранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссе
Устранение последствий коммунальной аварии на Восточном шоссе
Фото: «УБТ-Сервис»

Потом на Восточном шоссе произошел в утренний час пик 23 августа. Вода залила Восточное шоссе, у автомобилистов возникли сложности с проездом, некоторые машины глохли. Кроме того, на два часа было остановлено движение трамваев между Дзержинским районом и центром города. На ЕВРАЗ НТМК пояснили, что авария произошла на коммуникациях предприятия, но вода была чистая из пруда, поэтому угрозы для экологии не было.

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#ЕВРАЗ НТМК#Коммуникации#Анна Григорьева#Потоп#Водовод#Восточное шоссе#Работы#Авария
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