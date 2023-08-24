На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле устраняют аварию на коммуникациях ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Рабочие устраняют последствия коммунальной аварии на промышленном водоводе ЕВРАЗ НТМК, которая произошел на Восточном шоссе 23 августа. Восстановительные работы идут возле Коксохима.
Последствия прорыва накануне также устраняли сотрудники «УБТ-Сервис». С помощью спецтехники от грязи была отмыта проезжая часть, вручную убран мусор и щебень.
Потом на Восточном шоссе произошел в утренний час пик 23 августа. Вода залила Восточное шоссе, у автомобилистов возникли сложности с проездом, некоторые машины глохли. Кроме того, на два часа было остановлено движение трамваев между Дзержинским районом и центром города. На ЕВРАЗ НТМК пояснили, что авария произошла на коммуникациях предприятия, но вода была чистая из пруда, поэтому угрозы для экологии не было.