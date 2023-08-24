Нефтепродукты на 2,8 млн украли 16 жителей Свердловской области

Следствие доказало, что с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые организовали преступную группу и воровали нефтепродукты из вагонов-цистернт. Топливо принадлежало коммерческой организации. С целью хищения машинисты доставляли вагоны в определенные места, а другие с помощью шлангов сливали нефтепродукты в емкости в автомобилях.