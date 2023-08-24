Нефтепродукты на 2,8 млн украли 16 жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Следствие доказало, что с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые организовали преступную группу и воровали нефтепродукты из вагонов-цистернт. Топливо принадлежало коммерческой организации. С целью хищения машинисты доставляли вагоны в определенные места, а другие с помощью шлангов сливали нефтепродукты в емкости в автомобилях.
В зависимости от степени и выполняемой роли, обвинительное заключение прокуратура утвердила за покушение на кражу и кражу с незаконным проникновением в крупном размере. Общий ущерб, причиненный предприятию, составил более 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.