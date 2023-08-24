tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Нефтепродукты на 2,8 млн украли 16 жителей Свердловской области

Нефтепродукты на 2,8 млн украли 16 жителей Свердловской области

24 августа 2023, 13:17
Фото: 1MI
16 жителей Свердловской области будут судить за кражу нефтепродуктов на сумму более 2,8 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрят в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

Следствие доказало, что с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые организовали преступную группу и воровали нефтепродукты из вагонов-цистернт. Топливо принадлежало коммерческой организации. С целью хищения машинисты доставляли вагоны в определенные места, а другие с помощью шлангов сливали нефтепродукты в емкости в автомобилях.

В зависимости от степени и выполняемой роли, обвинительное заключение прокуратура утвердила за покушение на кражу и кражу с незаконным проникновением в крупном размере. Общий ущерб, причиненный предприятию, составил более 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Охранник в Екатеринбурге украл из сейфа автосалона 7 млн и отправился в загул
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъездеПрокуратура обжалует приговор банде бутлегеров из ЕкатеринбургаАвтохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга осудили за похищение человека
#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Криминал#Кража#Нефть#Евгения Сафина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
Сегодня, 08:47
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Сегодня, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Вчера, 15:58
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Вчера, 12:56
Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:52
Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области
Сегодня, 09:08