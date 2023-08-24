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Первые осенние заморозки зафиксированы в Свердловской области

Первые осенние заморозки зафиксированы в Свердловской области

24 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI
Первые осенние заморозки отмечены на территории Свердловской области. В частности, в ночное время суток.

По данным Уральского УГМС, на территорию Урала пришел циклон, который провоцирует заморозки.

Так, ночью 23 августа на метеостанции, расположенной в Красноуфимске, была зафиксирована температура в -0,2 градуса. А ночью 24 августа в Михайловске столбики термометров опустились до -0,4 градуса.

В УГМС уточняют, что до региона дошел небольшой циклон. Он является «сателлитом» другого, более крупного. Его центр располагается над республикой Коми.

Кроме того, синоптики отмечают, что в регионах, находящихся по-соседству со Свердловской области будет холодать. Например, в Тюменской области до -3 градусов ожидается уже в ночь на 25 августа, а в Челябинской области — до -2 градусов до конца недели.

Дожди и похолодание ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Температура#Циклон#Природа#Ирина Кирилова#Уральский УГМС#Осенние заморозки
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