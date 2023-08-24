Первые осенние заморозки зафиксированы в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
По данным Уральского УГМС, на территорию Урала пришел циклон, который провоцирует заморозки.
Так, ночью 23 августа на метеостанции, расположенной в Красноуфимске, была зафиксирована температура в -0,2 градуса. А ночью 24 августа в Михайловске столбики термометров опустились до -0,4 градуса.
В УГМС уточняют, что до региона дошел небольшой циклон. Он является «сателлитом» другого, более крупного. Его центр располагается над республикой Коми.
Кроме того, синоптики отмечают, что в регионах, находящихся по-соседству со Свердловской области будет холодать. Например, в Тюменской области до -3 градусов ожидается уже в ночь на 25 августа, а в Челябинской области — до -2 градусов до конца недели.