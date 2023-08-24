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Updated Сегодня, 10:37

По поручению Куйвашева сотрудникам авиабазы и лесничеств увеличивают зарплаты

По поручению Куйвашева сотрудникам авиабазы и лесничеств увеличивают зарплаты

24 августа 2023, 10:35
Фото: Департамент информполитики
Зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств увеличатся по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Повышение ожидается с 1 октября 2023 года, сообщили в Департаменте информполитики. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, ранее индексация предполагала повышение выплат на 5,5%. Однако из областного бюджета выделены средства на рост до 10,9%. Касается новая мера 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников лесничеств.

В общей сложности из регионального бюджета выделено 26,5 миллиона рублей. Кроме индексации окладов средства направят и на организацию охраны лесов от пожаров.

На 16,3% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области
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#Экономика#Свердловская область#Зарплата#Лесничество#Индексация#Ирина Кирилова#Оклад#Авиабаза
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