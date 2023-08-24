По поручению Куйвашева сотрудникам авиабазы и лесничеств увеличивают зарплаты

Повышение ожидается с 1 октября 2023 года, сообщили в Департаменте информполитики. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, ранее индексация предполагала повышение выплат на 5,5%. Однако из областного бюджета выделены средства на рост до 10,9%. Касается новая мера 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников лесничеств.