По поручению Куйвашева сотрудникам авиабазы и лесничеств увеличивают зарплаты

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Повышение ожидается с 1 октября 2023 года, сообщили в Департаменте информполитики. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, ранее индексация предполагала повышение выплат на 5,5%. Однако из областного бюджета выделены средства на рост до 10,9%. Касается новая мера 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников лесничеств.
В общей сложности из регионального бюджета выделено 26,5 миллиона рублей. Кроме индексации окладов средства направят и на организацию охраны лесов от пожаров.