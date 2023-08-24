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Погибшего Пригожина опознали по косвенным признакам

Погибшего Пригожина опознали по косвенным признакам

24 августа 2023, 14:22
Фото: 1MI
Погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не смогли опознать по прямым признакам, так как после обрушения авиасудна тело было значительно повреждено.

Так, Пригожина опознал один из руководителей ЧВК «Вагнер» по отсутствию фаланги пальца на верхней конечности.

Как сообщили специалисты, окончательный вердикт о том, кем были погибшие, будет вынесен после проведения экспертизы, пишет «Фонтанка».

Напомним, 23 августа 2023 года произошло крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области. В Следкоме по факту происшествия возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности во время управления воздушным транспортом.

В настоящее время ведется расследование. В случае, если виновные будут установлены, им грозит до 15 лет тюрьмы.

СК завел уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина
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