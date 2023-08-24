Погибшего Пригожина опознали по косвенным признакам

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Так, Пригожина опознал один из руководителей ЧВК «Вагнер» по отсутствию фаланги пальца на верхней конечности.
Как сообщили специалисты, окончательный вердикт о том, кем были погибшие, будет вынесен после проведения экспертизы, пишет «Фонтанка».
Напомним, 23 августа 2023 года произошло крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области. В Следкоме по факту происшествия возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности во время управления воздушным транспортом.
В настоящее время ведется расследование. В случае, если виновные будут установлены, им грозит до 15 лет тюрьмы.