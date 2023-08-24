Политехническая гимназия из Нижнего Тагила попала в топ-300 лучших школ России

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Рейтинг RAEX составляет на основе выпускников, поступивших в престижные вузы России. То есть учитывается уровень подготовки абитуриентов. Остальные школы региона, вошедшие в этот рейтинг, находятся в Екатеринбурге.
Также составлен и опубликован список 200 лучших школ России, в котором учитывались результаты поступающих выпускников. Здесь Политехническая гимназия оказалась на 163 позиции, а всего в топ вошли 16 учебных заведений Свердловской области.