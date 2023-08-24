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Путин выразил соболезнования по поводу гибели 10 человек в самолете Пригожина

Путин выразил соболезнования по поводу гибели 10 человек в самолете Пригожина

24 августа 2023, 16:57
Фото: 1MI
Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Тверской области во время крушения самолета руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Соболезнования были высказаны Путиным во время встречи главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает ТАСС.

«Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем, — рассказал Путин.

Также, по словам Путина, он знал погибшего Евгения Пригожина с первой половины 90-х годов прошлого века.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сейчас ведется расследование инцидента, а также призвал ориентироваться на факты.

Напомним, самолет Пригожина рухнул 23 августа 2023 года в Тверской области. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту случившегося.

В ведомстве сейчас идет следствие. Если найдут виновных в крушении авиатранспорта — им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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