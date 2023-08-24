Путин выразил соболезнования по поводу гибели 10 человек в самолете Пригожина

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Соболезнования были высказаны Путиным во время встречи главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает ТАСС.
«Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем, — рассказал Путин.
Также, по словам Путина, он знал погибшего Евгения Пригожина с первой половины 90-х годов прошлого века.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сейчас ведется расследование инцидента, а также призвал ориентироваться на факты.
Напомним, самолет Пригожина рухнул 23 августа 2023 года в Тверской области. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту случившегося.
В ведомстве сейчас идет следствие. Если найдут виновных в крушении авиатранспорта — им может грозить до 10 лет лишения свободы.