РЭО: В августе на цифровой платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья

Напомним, в сентябре 2022 года в России начала работать электронная торговая площадка РЭО. На ней представлены как вторичные ресурсы, так и сырье. Их можно не только покупать и продавать, но и заключать сделки по переработке, а также формировать заказы на исполнение лотов по РОП.