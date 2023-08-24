РЭО: В августе на цифровой платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
По данным компании, на долю транзакций, проведенных товаропроизводителями и импортерами, пришлось 34%. Затем идут утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). Предприятия, работающие в этих сферах, с конца июля смогли реализовать тысячи тонн вторсырья, в том числе 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры, пишет gorod55.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, суммарное предложение по всем действующим лотам превышает 1,1 млрд рублей и продолжает расти, что благоприятно сказывается на формировании экономики замкнутого цикла в РФ.
«На нашей электронной площадке собран целый ряд наиболее востребованных и ценных видов вторсырья, в том числе металлы, стекло, макулатура и другие — все они могут быть переработаны и повторно использованы. Инфраструктура цифровой платформы развивается в соответствии с ключевыми тенденциями российской отрасли обращения отходами и становится все востребованнее среди ее участников», — подчеркнул глава РЭО.
Напомним, в сентябре 2022 года в России начала работать электронная торговая площадка РЭО. На ней представлены как вторичные ресурсы, так и сырье. Их можно не только покупать и продавать, но и заключать сделки по переработке, а также формировать заказы на исполнение лотов по РОП.
Как отметил руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов, РЭО постоянно обновляет статистику, ведет анализ тенденций и общего состояния рынка. Это необходимо, чтобы компания могла работать над расширением функционала платформы.
«Из 100% всего представленного вторсырья 32% составляют полимеры и 20% — макулатура, доли остальных видов распределены на уровне до 10%», — сообщил Абдурахимов.
Основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Цель реформы — к 2030 году довести уровень сортировки ТКО до 100%, а также снизить на 50% объем ТКО, которые подлежат захоронению на полигонах. Таких показателей невозможно добиться без построения экономики замкнутого цикла.