РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма уже подключили к федеральной системе «АПРО»

Единая система позволяет в онлайн-режиме на карте наблюдать за движением и работой мусоровозов, а также контролировать обращение с отходами. АИС «АПРО» автоматически фиксирует любое отклонение от заданного алгоритма действий и передает сигнал в центр управления. Таким образом, если машина пропустила пункт в маршруте, не выехала на смену или нарушила скоростной режим, наблюдатели об этом узнают, передает 56orb.ru.