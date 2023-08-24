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РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма уже подключили к федеральной системе «АПРО»

РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма уже подключили к федеральной системе «АПРО»

24 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
В Республике Крым весь парк мусоровозов, а это 325 единиц транспортной техники, подключили к автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»). Ее разработали Российский экологический оператор и ООО «Большая Тройка».

Единая система позволяет в онлайн-режиме на карте наблюдать за движением и работой мусоровозов, а также контролировать обращение с отходами. АИС «АПРО» автоматически фиксирует любое отклонение от заданного алгоритма действий и передает сигнал в центр управления. Таким образом, если машина пропустила пункт в маршруте, не выехала на смену или нарушила скоростной режим, наблюдатели об этом узнают, передает 56orb.ru.

Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, система разработана для обеспечения беспрецедентного уровня прозрачности в отрасли обращения с отходами.

«Только с помощью сквозной автоматизации всех бизнес-процессов в деятельности регоператора можно достигнуть целевых показателей национального проекта „Экология“ и сформировать комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами», — отметил Денис Буцаев.

Как отмечается, это лишь первый шаг по внедрению федерального контроля за процессами по обращению с отходами в Республике Крым. Доступ к программному обеспечению системы реализуется в рамках договора с компанией «Крымэкоресурсы».

«Важно идентифицировать и решать проблемы на всех уровнях, начиная с каждого отходообразователя в стране», — подчеркнул замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров.

По его словам, лучше всего делать это помогают высокие технологии и ИТ-продукты.

Помимо Крыма, АИС «АПРО» внедряется в Нижегородской, Московской областях, на Ставрополье. Там формируются новые стандарты полноты и доступности данных о деятельности по обращению с отходами, которые обеспечиваются системой, и подходы к автоматизации в отрасли, которые могут быть реализованы во всех субъектах России.

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