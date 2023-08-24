РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма уже подключили к федеральной системе «АПРО»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Единая система позволяет в онлайн-режиме на карте наблюдать за движением и работой мусоровозов, а также контролировать обращение с отходами. АИС «АПРО» автоматически фиксирует любое отклонение от заданного алгоритма действий и передает сигнал в центр управления. Таким образом, если машина пропустила пункт в маршруте, не выехала на смену или нарушила скоростной режим, наблюдатели об этом узнают, передает 56orb.ru.
Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, система разработана для обеспечения беспрецедентного уровня прозрачности в отрасли обращения с отходами.
«Только с помощью сквозной автоматизации всех бизнес-процессов в деятельности регоператора можно достигнуть целевых показателей национального проекта „Экология“ и сформировать комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами», — отметил Денис Буцаев.
Как отмечается, это лишь первый шаг по внедрению федерального контроля за процессами по обращению с отходами в Республике Крым. Доступ к программному обеспечению системы реализуется в рамках договора с компанией «Крымэкоресурсы».
«Важно идентифицировать и решать проблемы на всех уровнях, начиная с каждого отходообразователя в стране», — подчеркнул замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров.
По его словам, лучше всего делать это помогают высокие технологии и ИТ-продукты.
Помимо Крыма, АИС «АПРО» внедряется в Нижегородской, Московской областях, на Ставрополье. Там формируются новые стандарты полноты и доступности данных о деятельности по обращению с отходами, которые обеспечиваются системой, и подходы к автоматизации в отрасли, которые могут быть реализованы во всех субъектах России.