Рейс Екатеринбург — Нижний Новгород задержан на шесть часов

Напомним, в Турции на четыре часа задержали вылет самолета в Екатеринбург. У лайнера были технические неполадки, из-за чего он не мог взлететь. Через некоторое время пассажирам объявили о том, что рейс отменен, и отправили в аэропорт в зал ожидания.