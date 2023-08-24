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Рейс Екатеринбург — Нижний Новгород задержан на шесть часов

Рейс Екатеринбург — Нижний Новгород задержан на шесть часов

24 августа 2023, 05:15
Фото: 1MI
Авиарейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород задержан на шесть часов. Изначально вылет должен был состояться 23 августа 2023 года в 16:40.

Информация о задержке рейса появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Вылет перенесли на 22:53.

Рейс осуществляет авиакомпания Red Wings. По какой причине время вылета задержали — неизвестно.

Напомним, в Турции на четыре часа задержали вылет самолета в Екатеринбург. У лайнера были технические неполадки, из-за чего он не мог взлететь. Через некоторое время пассажирам объявили о том, что рейс отменен, и отправили в аэропорт в зал ожидания.

В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа
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