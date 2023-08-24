Рейс Екатеринбург — Нижний Новгород задержан на шесть часов

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Информация о задержке рейса появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Вылет перенесли на 22:53.
Рейс осуществляет авиакомпания Red Wings. По какой причине время вылета задержали — неизвестно.
Напомним, в Турции на четыре часа задержали вылет самолета в Екатеринбург. У лайнера были технические неполадки, из-за чего он не мог взлететь. Через некоторое время пассажирам объявили о том, что рейс отменен, и отправили в аэропорт в зал ожидания.