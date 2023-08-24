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Режим работы светофоров поменяют на перекрестке на Гальянке в Нижнем Тагиле

Режим работы светофоров поменяют на перекрестке на Гальянке в Нижнем Тагиле

24 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI
С 25 августа в Нижнем Тагиле поменяется режим работы светофоров на перекрестке улицы Дружинина и Уральского проспекта.

Причиной перепрограммирования объектов стали участившиеся случаи дорожно-транспортных аварий на этом перекрестке. Чтобы обезопасить движение, с пятницы, 25 августа, исключат пересечение левоповоротных потоков со встречными прямого направления по Уральскому проспекту.

В Центре организации дорожного движения отметили, что светофоры настроят на три программы. Они будут работать по-разному в зависимости от времени дня и учитывать утренние и вечерние часы пик.

Фото: Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила
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#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Светофор#Перекресток#Гальянка#Евгения Сафина
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