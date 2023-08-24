Режим работы светофоров поменяют на перекрестке на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Причиной перепрограммирования объектов стали участившиеся случаи дорожно-транспортных аварий на этом перекрестке. Чтобы обезопасить движение, с пятницы, 25 августа, исключат пересечение левоповоротных потоков со встречными прямого направления по Уральскому проспекту.
В Центре организации дорожного движения отметили, что светофоры настроят на три программы. Они будут работать по-разному в зависимости от времени дня и учитывать утренние и вечерние часы пик.