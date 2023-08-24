Школьнику из Березовского вручат медаль за спасение девочки

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Сейчас решается вопрос о том, чтобы наградить ребенка медалью «За спасение», рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
По словам мамы, Тимофей реагирует на обсуждение его поступка спокойно. Также она рассказала, что сын занимается спортом, в том числе плаванием, а также играет на гитаре, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, Тимофей отдыхал на берегу пруда вместе со своими друзьями и дедушкой. В какой-то момент он увидел, как девочка, прыгнувшая с обрыва в реку, начала тонуть, и мальчик бросился ей на помощь.