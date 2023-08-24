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Школьнику из Березовского вручат медаль за спасение девочки

Школьнику из Березовского вручат медаль за спасение девочки

24 августа 2023, 15:43
Фото: 1MI
Девятилетнего Тимофея Оськина из Березовского наградят за спасение тонущей девочки в пруду. Инцидент произошел 16 августа 2023 года.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы наградить ребенка медалью «За спасение», рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По словам мамы, Тимофей реагирует на обсуждение его поступка спокойно. Также она рассказала, что сын занимается спортом, в том числе плаванием, а также играет на гитаре, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, Тимофей отдыхал на берегу пруда вместе со своими друзьями и дедушкой. В какой-то момент он увидел, как девочка, прыгнувшая с обрыва в реку, начала тонуть, и мальчик бросился ей на помощь.

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#Происшествия#Награда#Девочка#Березовский#Спасение#ЧП#Пруд#Плавание#Медаль#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент
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