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СК завел уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина

СК завел уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина

24 августа 2023, 07:26
Фото: 1MI
Следственный комитет возбудил уголовное после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Оно расследуется по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На месте происшествия работала следственная группа. Назначены судебные экспертизы, проведены следственные действия для установления причин авиакатастрофы, сообщили в СК РФ.

По вышеуказанной уголовной статье виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Росавиация сообщала, что в списке пассажиров рухнувшего борта был Евгений Пригожин. Так зовут основателя ЧВК «Вагнер». Следствием рассматриваются разные версии случившегося, в том числе и теракт, пишет РБК.

Самолет потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значился Пригожин
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#Происшествия#Уголовное дело#Самолет#Крушение#Ирина Кирилова#Крушение самолета Евгения Пригожина 23 августа 2023 года
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