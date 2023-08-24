СК завел уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На месте происшествия работала следственная группа. Назначены судебные экспертизы, проведены следственные действия для установления причин авиакатастрофы, сообщили в СК РФ.
По вышеуказанной уголовной статье виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Росавиация сообщала, что в списке пассажиров рухнувшего борта был Евгений Пригожин. Так зовут основателя ЧВК «Вагнер». Следствием рассматриваются разные версии случившегося, в том числе и теракт, пишет РБК.