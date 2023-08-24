Стало известно, какие популярные товары подешевели на российском рынке

Тимофеев также указал, что в годовом измерении цены на подсолнечник упали на 31,4%. Даже при росте цен на куриное и свинину, цены на сосиски и сардельки снизились на 3,4%. Лук репчатый, картофель и яблоки удешевели на около 10% в более чем 15 регионах.