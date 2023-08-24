Стало известно, какие популярные товары подешевели на российском рынке

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В условиях роста цен на некоторые продукты с импортными компонентами, другие товары наоборот, начали становиться доступнее для потребителей. Этот факт был описан кандидатом экономических наук и доцентом кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова, Александром Тимофеевым.
Согласно его анализу, общий годовой прирост цен на продукты находится на уровне 3,5%, что оказывает влияние ниже общей инфляции, что приносит облегчение. Он также указал на некоторые товары, цены на которые ушли вниз, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Примером служит Орловская область, где цены на сыр, творог и сливочное масло упали на 25-31 рубль. Более низкие стали цены на сметану и молоко. Экономист также выделил продукты с социальной значимостью, такие как гречка по 55-60 рублей и рис по 75-80 рублей за килограмм.
Такой нисходящий тренд, по его словам, имеет корни в статистике Росстата: с начала года цены на гречку у производителей снизились с 22 087 рублей за тонну до 17 453 рублей к августу. Это снижение в сравнении с июлем прошлого года составляет 41,2%.
Также эксперт отметил, что в среднем по всем регионам России цены на овощи и фрукты упали на 2,4%. Овощи, такие как лук и картофель, подешевели на 7%, морковь и капуста на 5-6%, а помидоры и свекла на 3,5-4%.
Тимофеев также указал, что в годовом измерении цены на подсолнечник упали на 31,4%. Даже при росте цен на куриное и свинину, цены на сосиски и сардельки снизились на 3,4%. Лук репчатый, картофель и яблоки удешевели на около 10% в более чем 15 регионах.
Экономист заключил, что нисходящие цены на определенные продукты приносят пользу потребителям и отражаются на их бюджетах.