Суд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В СИЗО Наумова находится с 30 июня. Она обвиняется в убийстве малолетнего опекаемого ребенка. Также ей предъявлены обвинения за истязание и мошенничество.
За некоторое время до судебного заседания из колонии условно-досрочно был освобожден родной отец мальчика Худжановиддин. Он пробыл в тюрьме пять лет. При этом муж Вероники выразил готовность пообщаться с отцом ребенка и отметил, что все еще планирует развестись, пишет «КП-Екатеринбург».
Я думаю, она получит то, что заслужила. И суд сам решит, какое наказание ей дать. В ее слова о непричастности к смерти Далера не верю, — рассказал Александр Наумов.
В результате судом было принято решение о продлении для Вероники Наумовой срока содержания под стражей до 26 ноября 2023 года.