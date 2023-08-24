Суд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего Далера в Екатеринбурге

За некоторое время до судебного заседания из колонии условно-досрочно был освобожден родной отец мальчика Худжановиддин. Он пробыл в тюрьме пять лет. При этом муж Вероники выразил готовность пообщаться с отцом ребенка и отметил, что все еще планирует развестись, пишет «КП-Екатеринбург».