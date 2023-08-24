tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Суд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего мальчика в Екатеринбурге

Суд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего Далера в Екатеринбурге

24 августа 2023, 10:07
Фото: 1MI

Суд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего мальчика в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался отпускать на свободу опекуна погибшего 6-летнего Далера Бобиева Веронику Наумову. Срок заключения под стражу был продлен по итогам заседания 24 августа 2023 года.

В СИЗО Наумова находится с 30 июня. Она обвиняется в убийстве малолетнего опекаемого ребенка. Также ей предъявлены обвинения за истязание и мошенничество.

За некоторое время до судебного заседания из колонии условно-досрочно был освобожден родной отец мальчика Худжановиддин. Он пробыл в тюрьме пять лет. При этом муж Вероники выразил готовность пообщаться с отцом ребенка и отметил, что все еще планирует развестись, пишет «КП-Екатеринбург».

Я думаю, она получит то, что заслужила. И суд сам решит, какое наказание ей дать. В ее слова о непричастности к смерти Далера не верю, — рассказал Александр Наумов.

В результате судом было принято решение о продлении для Вероники Наумовой срока содержания под стражей до 26 ноября 2023 года.

В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата суда над опекуном 6-летнего Далера в ЕкатеринбургеСуд в Екатеринбурге выпустил по УДО родного отца погибшего ДалераВ Екатеринбурге опекун погибшего Далера частично признала вину
#Суд#Убийство#Криминал#Тюрьма#Сизо#Наказание#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Вероника Наумова
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Вчера, 11:01
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Вчера, 12:56
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Сегодня, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Вчера, 15:58
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле наказали за нарушения правил промышленной безопасности
Вчера, 12:24
Больницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:59