Топ лучших школ в Свердловской области

В агентстве также составили топ-200 школ по уровню результатов выпускников, поступающих в вузы. В этот рейтинг вошли СУНЦ УрФУ, школы Екатеринбурга с углубленным изучением некоторых предметов № 200, 53 и 68, школа №168, лицеи Екатеринбурга №130, 110, 180 «Полифорум», 159 и 3.