Топ лучших школ в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:21
10 школ признали лучшими в Екатеринбурге и одну школу в Нижнем Тагиле. Рейтинг опубликовало агентство RAEX.
Так, в рейтинге оказались СУНЦ УрФУ, гимназии №9, 2, 5, 35, 13 в Екатеринбурге и политехническая гимназия в Нижнем Тагиле. Также в топ вошли лицеи Екатеринбурга №130, 110, 12, №180 «Полифорум» и 135.
В агентстве также составили топ-200 школ по уровню результатов выпускников, поступающих в вузы. В этот рейтинг вошли СУНЦ УрФУ, школы Екатеринбурга с углубленным изучением некоторых предметов № 200, 53 и 68, школа №168, лицеи Екатеринбурга №130, 110, 180 «Полифорум», 159 и 3.
Также в топ-200 включили гимназии Екатеринбурга №9, 13, 155 и 35, политехническую гимназию в Нижнем Тагиле и гимназию в Новоуральске.
Напомним, в июне 2023 года школа №32 в Нижнем Тагиле оказалась во всероссийском рейтинге «Лига знаний: школы и колледжи».