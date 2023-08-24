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Трамвайное движение на Вагонке в Нижнем Тагиле временно приостановлено

Трамвайное движение на Вагонке в Нижнем Тагиле временно приостановлено

24 августа 2023, 03:21
Фото: 1MI
Движение трамваев № 10 в Нижнем Тагиле временно приостановили утром 24 августа 2023 года.

Остановка трамвайного движения связана с аварией на контактной сети, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

В организации также сообщили, что трамвай по маршруту №12 из центра города будет следовать до депо Вагонка.

Напомним, утром 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле приостановили движение трамваев из центра на Вагонку из-за затопления горячей водой Восточного шоссе в результате коммунальной аварии на технических сетях ЕВРАЗ НТМК.

Вскоре трамвайное движение было возобновлено.

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК
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#Транспорт#Нижний Тагил#Маршрут#Трамвай#Движение#Вагоны#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Трамвайное движение
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