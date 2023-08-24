Трамвайное движение на Вагонке в Нижнем Тагиле временно приостановлено

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Остановка трамвайного движения связана с аварией на контактной сети, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
В организации также сообщили, что трамвай по маршруту №12 из центра города будет следовать до депо Вагонка.
Напомним, утром 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле приостановили движение трамваев из центра на Вагонку из-за затопления горячей водой Восточного шоссе в результате коммунальной аварии на технических сетях ЕВРАЗ НТМК.
Вскоре трамвайное движение было возобновлено.