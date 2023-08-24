tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Цыган украл у фермера в Нижнем Тагиле более 60 баранов и коз

Цыган украл у фермера в Нижнем Тагиле более 60 баранов и коз

24 августа 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 52-летний цыган похитил у местного фермера более 60 коз и баранов. Происшествие случилось в июне 2023 года.

Обвиняемый, перевозивший на своей «ГАЗели» груз, проезжал мимо поселка Ольховка в Нижнем Тагиле. Вдали от жилых домов он увидел мелкий рогатый скот и решил их похитить. Спустя неделю он вернулся к этому месту ночью и забрал большую часть животных, пишет ИА «Все новости».

Мужчина, которому принадлежали украденные животные, оценил причиненный ущерб размером в 200 тысяч рублей. Фермер обратился в полицию, и спустя сутки похитителя нашли. Часть скота он успел разделать, а остальных собирался продавать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Обвиняемый признал вину и возместил нанесенный ущерб хозяину животных.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге местный житель украл из магазина несколько коробок разных орехов, вес которых составил 20 килограммов. Грабителя ищет полиция.

В Екатеринбурге разыскивается вор, укравший из магазина 20 кг орехов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить языковую школуПредпринимателя из Сысерти похитили неизвестныеНефтепродукты на 2,8 млн украли 16 жителей Свердловской области
#Нижний Тагил#Животные#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Кража#Преступление#ЧП#Похищение#Скот#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
Сегодня, 08:47
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Сегодня, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Вчера, 15:58
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Вчера, 12:56
Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:52
Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области
Сегодня, 09:08