Цыган украл у фермера в Нижнем Тагиле более 60 баранов и коз

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Обвиняемый, перевозивший на своей «ГАЗели» груз, проезжал мимо поселка Ольховка в Нижнем Тагиле. Вдали от жилых домов он увидел мелкий рогатый скот и решил их похитить. Спустя неделю он вернулся к этому месту ночью и забрал большую часть животных, пишет ИА «Все новости».
Мужчина, которому принадлежали украденные животные, оценил причиненный ущерб размером в 200 тысяч рублей. Фермер обратился в полицию, и спустя сутки похитителя нашли. Часть скота он успел разделать, а остальных собирался продавать. В отношении него возбудили уголовное дело.
Обвиняемый признал вину и возместил нанесенный ущерб хозяину животных.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге местный житель украл из магазина несколько коробок разных орехов, вес которых составил 20 килограммов. Грабителя ищет полиция.