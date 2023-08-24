Цыган украл у фермера в Нижнем Тагиле более 60 баранов и коз

Обвиняемый, перевозивший на своей «ГАЗели» груз, проезжал мимо поселка Ольховка в Нижнем Тагиле. Вдали от жилых домов он увидел мелкий рогатый скот и решил их похитить. Спустя неделю он вернулся к этому месту ночью и забрал большую часть животных, пишет ИА «Все новости».