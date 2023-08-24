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Updated Сегодня, 16:29

Участника СВО из Горноуральского ГО оправдали за оставление части

Участника СВО из Горноуральского ГО оправдали за оставление части

24 августа 2023, 16:29
Фото: 1MI
Участнику СВО из Горноуральского ГО в Свердловской области вынесли оправдательный приговор по делу за оставление части.

Как оказалось, произошла бюрократическая ошибка, вследствие которой мужчина служил в другой части и был признан оставившим самовольно свою часть, рассказал депутат госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

В результате ошибку исправили. Ответственные за нее понесли наказание. Военнослужащий был восстановлен в своей части, а также ему назначили денежные выплаты.

Напомним, в Нижнем Тагиле работает центр помощи семьям мобилизованных на СВО на базе Дворца молодежи. Открытие учреждения состоялось 12 октября 2022 года.

«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле
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