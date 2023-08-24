Участника СВО из Горноуральского ГО оправдали за оставление части

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Как оказалось, произошла бюрократическая ошибка, вследствие которой мужчина служил в другой части и был признан оставившим самовольно свою часть, рассказал депутат госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
В результате ошибку исправили. Ответственные за нее понесли наказание. Военнослужащий был восстановлен в своей части, а также ему назначили денежные выплаты.
Напомним, в Нижнем Тагиле работает центр помощи семьям мобилизованных на СВО на базе Дворца молодежи. Открытие учреждения состоялось 12 октября 2022 года.