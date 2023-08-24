В детском санатории Каменска-Уральского завелись клопы

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
От нашествия насекомых пострадал 12-летний мальчик, из-за чего его мамы пришлось забрать ребенка домой за неделю до окончания смены, пишет Е1.
Директор учреждения рассказала, что клопов привез в санаторий кто-то из отдыхающих ребят. Корпус, где был поселен пострадавший подросток, обработали дезинфицирующими средствами. Очаг распространения вскоре нашли в комнате девочек.
Напомним, в июне 2023 года в детском лагере в Свердловской области пятеро подростков заразились норовирусом. Предположительно, источником заражения мог стать кто-то из отдыхавших детей.