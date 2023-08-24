tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В детском санатории Каменска-Уральского завелись клопы

В детском санатории Каменска-Уральского завелись клопы

24 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
В детском санатории «У трех пещер» в Каменске-Уральском обнаружились клопы, которые успели покусать одного из отдыхающих детей.

От нашествия насекомых пострадал 12-летний мальчик, из-за чего его мамы пришлось забрать ребенка домой за неделю до окончания смены, пишет Е1.

Директор учреждения рассказала, что клопов привез в санаторий кто-то из отдыхающих ребят. Корпус, где был поселен пострадавший подросток, обработали дезинфицирующими средствами. Очаг распространения вскоре нашли в комнате девочек.

Напомним, в июне 2023 года в детском лагере в Свердловской области пятеро подростков заразились норовирусом. Предположительно, источником заражения мог стать кто-то из отдыхавших детей.

Пятеро детей заразились норовирусом в лагере в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививкиСемечки с насекомыми найдены в Свердловской областиДепутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Дети#Пострадавший#ЧП#Санаторий#Дезинфекция#Насекомые#Елизавета Зиборова#Инцидент#Клопы#Детский санаторий
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
Сегодня, 08:47
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Сегодня, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Вчера, 15:58
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Вчера, 12:56
Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:52
Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области
Сегодня, 09:08