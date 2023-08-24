В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить языковую школу

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Одна из сотрудниц школы заметила незнакомого мужчину на лестнице, который прятал что-то под курткой. Воспользовавшись замешательством женщины, злоумышленник схватил ее сумку. Екатеринбурженка стала отбирать свою вещь, в результате между ними завязалась потасовка.
В какой-то момент из кармана мужчины выпали два мобильных телефона, которые принадлежали другим работникам школы. Тогда незнакомец бросил сумку и сбежал, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники школы обратились в полицию. Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого. Как оказалось, мужчина живет в Екатеринбурге и ранее имел судимости за грабеж, мошенничество и кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по факту попытки грабежа и заключили под стражу.
Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестная женщина украла флакон туалетной воды в магазине торгового центра.