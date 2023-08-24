В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить языковую школу

Сотрудники школы обратились в полицию. Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого. Как оказалось, мужчина живет в Екатеринбурге и ранее имел судимости за грабеж, мошенничество и кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по факту попытки грабежа и заключили под стражу.