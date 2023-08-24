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В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить языковую школу

В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить языковую школу

24 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
Незнакомец в Екатеринбурге пытался ограбить сотрудников языковой школы. Происшествие случилось утром 14 августа 2023 года.

Одна из сотрудниц школы заметила незнакомого мужчину на лестнице, который прятал что-то под курткой. Воспользовавшись замешательством женщины, злоумышленник схватил ее сумку. Екатеринбурженка стала отбирать свою вещь, в результате между ними завязалась потасовка.

В какой-то момент из кармана мужчины выпали два мобильных телефона, которые принадлежали другим работникам школы. Тогда незнакомец бросил сумку и сбежал, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники школы обратились в полицию. Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого. Как оказалось, мужчина живет в Екатеринбурге и ранее имел судимости за грабеж, мошенничество и кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по факту попытки грабежа и заключили под стражу.

Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестная женщина украла флакон туалетной воды в магазине торгового центра.

Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина
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#Полиция#Уголовное дело#Школа#Криминал#Кража#Грабеж#Преступление#ЧП#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Незнакомец
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