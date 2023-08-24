В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью

Напомним, Вероника Наумова находится в СИЗО с конца июня 2023 года. Женщина заявила о пропаже опекаемого ребенка. Она утверждала, что у нее есть проблемы с психикой и потому он сбежал. Однако спустя три дня стало известно о том, что мальчик уже мертв. Его тело опекун хранила в арендованном гараже недалеко от дома. К тому моменту, как ребенка нашли, он был мертв уже полгода.