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В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью

В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью

24 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI
Опекуну погибшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Бобиева Веронике Наумовой была ужесточена статья, по которой ее обвиняют. Теперь дело расследуется по статье за убийство малолетнего с особой жестокостью.

Ранее ей вменяли статью убийство, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

24 августа в Екатеринбурге проходит заседание суда, на котором для Вероники Наумовой избирается мера пресечения. Срок нахождения женщины в СИЗО истекает 26 августа. При этом отца мальчика признали потерпевшим.

Напомним, Вероника Наумова находится в СИЗО с конца июня 2023 года. Женщина заявила о пропаже опекаемого ребенка. Она утверждала, что у нее есть проблемы с психикой и потому он сбежал. Однако спустя три дня стало известно о том, что мальчик уже мертв. Его тело опекун хранила в арендованном гараже недалеко от дома. К тому моменту, как ребенка нашли, он был мертв уже полгода.

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