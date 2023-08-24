В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:42
Ранее ей вменяли статью убийство, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
24 августа в Екатеринбурге проходит заседание суда, на котором для Вероники Наумовой избирается мера пресечения. Срок нахождения женщины в СИЗО истекает 26 августа. При этом отца мальчика признали потерпевшим.
Напомним, Вероника Наумова находится в СИЗО с конца июня 2023 года. Женщина заявила о пропаже опекаемого ребенка. Она утверждала, что у нее есть проблемы с психикой и потому он сбежал. Однако спустя три дня стало известно о том, что мальчик уже мертв. Его тело опекун хранила в арендованном гараже недалеко от дома. К тому моменту, как ребенка нашли, он был мертв уже полгода.