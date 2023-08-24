В Екатеринбурге семья отсудила у родителей подростка 1,2 млн за гибель его подруги

По результатам рассмотрения дела сумма компенсации была снижена. Так, мать и брат получат по 300 тысяч рублей, отец и бабушка — по 200 тысяч, дядя и тетя — по 100 тысяч рублей. При принятии решения было учтено, что родственники девушки не проявляли должного внимания по отношению к ней. Они не знали о том, что она ушла купаться, а сообщили им об этом только после ее смерти, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.