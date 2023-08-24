В Екатеринбурге семья отсудила у родителей подростка 1,2 млн за гибель его подруги

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Трагедия произошла в июне 2020 года. Компания подростков отдыхала у водоема на песчаном карьере. 13-летний мальчик взял на руки 16-летнюю подругу и понес ее в воду. При этом оба они не умели плавать. В результате они провалились в подводную яму и стали тонуть. Мальчика удалось спасти, а девушку — нет. Уголовное дело было заведено за причинение смерти по неосторожности, а затем прекращено, так как фигурант не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Тогда семья погибшей обратилась в суд. Они требовали взыскать компенсацию морального вреда: в пользу матери, отца и брата — по одному миллиону рублей, в пользу дяди, тети и бабушки — по 500 тысяч рублей. Красногорский районный суд Каменска-Уральского исковые требования были полностью удовлетворены в отношении родителей мальчика.
Однако они не согласились с таким решением и поддали апелляцию в Свердловский областной суд. Отец отметил, что гибель девушки была случайной, а они также очень переживали после этой трагедии.
По результатам рассмотрения дела сумма компенсации была снижена. Так, мать и брат получат по 300 тысяч рублей, отец и бабушка — по 200 тысяч, дядя и тетя — по 100 тысяч рублей. При принятии решения было учтено, что родственники девушки не проявляли должного внимания по отношению к ней. Они не знали о том, что она ушла купаться, а сообщили им об этом только после ее смерти, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.