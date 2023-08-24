В Госдуме предлагают разработать стандарты для предотвращения наводнений в Москве

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
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Updated Сегодня, 18:50
По словам Сергея Колунова, корни текущих проблем с ливневыми дождями уходят в прошлое, еще времена СССР. По его мнению, недобросовестные подрядчики допускали множество нарушений при строительстве, которые сегодня негативно сказываются на состоянии дорог во время плохой погоды. Проблема эта не ограничивается только Москвой, а является актуальной для многих регионов по всей стране, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат считает, что следует разработать новые нормы и стандарты для строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры. Такие нормативы помогли бы исправить прошлые ошибки и предотвратить появление новых проблем.
«Согласно новым стандартам, необходимо тщательно расчетливать мощность и длину дождевых стоков вдоль дорожных покрытий в процессе проектирования. Кроме того, если система дождевой канализации не справляется с объемом влаги, подрядчики должны нести штрафные санкции. Важно, чтобы эти новые стандарты были современными и заменили устаревшие нормы», — подчеркнул Колунов.
Депутат отметил, что проблемы также существуют и в сфере многоквартирных домов и придомовых территорий. В его мнении, инфраструктура многоквартирных домов требует регулярного обслуживания. Он предложил ужесточить ответственность за ошибки при проектировании и строительстве систем дождевой канализации, а также за ненадлежащее техническое обслуживание таких систем.