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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

В Госдуме предлагают разработать стандарты для предотвращения наводнений в Москве

24 августа 2023, 18:45
Последний сильный ливень в столице привел к многочисленным подтоплениям на дорогах и даже в московском метро. Как бороться с этой постоянной проблемой, поделился депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и член комитета по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов.

По словам Сергея Колунова, корни текущих проблем с ливневыми дождями уходят в прошлое, еще времена СССР. По его мнению, недобросовестные подрядчики допускали множество нарушений при строительстве, которые сегодня негативно сказываются на состоянии дорог во время плохой погоды. Проблема эта не ограничивается только Москвой, а является актуальной для многих регионов по всей стране, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат считает, что следует разработать новые нормы и стандарты для строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры. Такие нормативы помогли бы исправить прошлые ошибки и предотвратить появление новых проблем.

«Согласно новым стандартам, необходимо тщательно расчетливать мощность и длину дождевых стоков вдоль дорожных покрытий в процессе проектирования. Кроме того, если система дождевой канализации не справляется с объемом влаги, подрядчики должны нести штрафные санкции. Важно, чтобы эти новые стандарты были современными и заменили устаревшие нормы», — подчеркнул Колунов.

Депутат отметил, что проблемы также существуют и в сфере многоквартирных домов и придомовых территорий. В его мнении, инфраструктура многоквартирных домов требует регулярного обслуживания. Он предложил ужесточить ответственность за ошибки при проектировании и строительстве систем дождевой канализации, а также за ненадлежащее техническое обслуживание таких систем.

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