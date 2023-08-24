В Госдуме предлагают разработать стандарты для предотвращения наводнений в Москве

По словам Сергея Колунова, корни текущих проблем с ливневыми дождями уходят в прошлое, еще времена СССР. По его мнению, недобросовестные подрядчики допускали множество нарушений при строительстве, которые сегодня негативно сказываются на состоянии дорог во время плохой погоды. Проблема эта не ограничивается только Москвой, а является актуальной для многих регионов по всей стране, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».