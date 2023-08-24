В Нижнем Тагиле начали исследовать воздух, а в Невьянске ремонтируют набережную

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в Нижнем Тагиле у здания бывшего «Тагилбанка». Девушка на Opel Corsa остановилась, чтобы пропустить пешехода на улице Островского. В это время в нее сзади врезался Hyundai Creta, за рулем которого был мужчина. На месте аварии работали спецслужбы. Травмированных женщин госпитализировали в больницу.