В Нижнем Тагиле начали исследовать воздух, а в Невьянске ремонтируют набережную

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В Нижнем Тагиле стартовал проект, направленный на то, чтобы исследовать транспортные потоки в городе для расчета вредных веществ, выбрасываемых в воздух. Данные собираются в 10 точках города. В дальнейшем ученые дадут рекомендации по распределению трафика и уменьшению нагрузки на атмосферу в часы пик.
Последствия коммунальной аварии устраняют на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. В результате аварии на ЕВРАЗ НТМК, которая произошла 23 августа, дорога оказалась затоплена водой.
В Невьянске завершается реконструкция набережной. На работы было выделено более 250 миллионов рублей. Для горожан на территории строители оборудуют несколько различных зон. Основные объекты уже находятся на местах, остается благоустройство.
Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в Нижнем Тагиле у здания бывшего «Тагилбанка». Девушка на Opel Corsa остановилась, чтобы пропустить пешехода на улице Островского. В это время в нее сзади врезался Hyundai Creta, за рулем которого был мужчина. На месте аварии работали спецслужбы. Травмированных женщин госпитализировали в больницу.
За неделю в Свердловской области подорожали яйца, макароны, мясо, рыба, курица и другие продукты. Больше всего в цене упали овощи. Борщевой набор подешевел в среднем на 11%.