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В Нижнем Тагиле начали исследовать воздух, а в Невьянске ремонтируют набережную

В Нижнем Тагиле начали исследовать воздух, а в Невьянске ремонтируют набережную

24 августа 2023, 14:00
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле начали исследовать автотрафик для расчета выбросов от автомобилей, а в Невьянске продолжают реконструировать набережную. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 августа.

В Нижнем Тагиле стартовал проект, направленный на то, чтобы исследовать транспортные потоки в городе для расчета вредных веществ, выбрасываемых в воздух. Данные собираются в 10 точках города. В дальнейшем ученые дадут рекомендации по распределению трафика и уменьшению нагрузки на атмосферу в часы пик.

В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
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Последствия коммунальной аварии устраняют на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. В результате аварии на ЕВРАЗ НТМК, которая произошла 23 августа, дорога оказалась затоплена водой.

На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле устраняют аварию на коммуникациях ЕВРАЗ НТМК
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В Невьянске завершается реконструкция набережной. На работы было выделено более 250 миллионов рублей. Для горожан на территории строители оборудуют несколько различных зон. Основные объекты уже находятся на местах, остается благоустройство.

Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
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Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в Нижнем Тагиле у здания бывшего «Тагилбанка». Девушка на Opel Corsa остановилась, чтобы пропустить пешехода на улице Островского. В это время в нее сзади врезался Hyundai Creta, за рулем которого был мужчина. На месте аварии работали спецслужбы. Травмированных женщин госпитализировали в больницу.

Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
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За неделю в Свердловской области подорожали яйца, макароны, мясо, рыба, курица и другие продукты. Больше всего в цене упали овощи. Борщевой набор подешевел в среднем на 11%.

Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
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