В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин

После замеров воздуха в этом году ученые также дадут рекомендации по распределению автомобильного трафика и уменьшению нагрузки на атмосферу в часы пик. Результаты будут доведены до заказчика исследований — Министерства экологии, которое в свою очередь поделится ими с администрацией Нижнего Тагила.