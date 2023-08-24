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В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин

В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин

24 августа 2023, 08:47
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле запущен проект для исследования транспортного потока в десятках точках города. В последствии данные будут использованы учеными для расчета выбросов в воздух от машин.

В рамках трехстороннего соглашения между Министерством природных ресурсов Свердловской области, НИИ «Экология» и администрацией Нижнего Тагила в городе проводится исследование по замерам выбросов в воздух от транспорта.

Определены места замеров, определены наиболее интенсивные участки. Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экология». Подобные замеры проводятся уже второй раз. Первый раз такие замеры проводились в 2017 году. Тогда были даны предложения по включению в комплексный план «Чистого воздуха». Некоторые мероприятия из плана уже были реализованы в Нижнем Тагиле. Например, строительство моста через Тагильский пруд, — рассказала TagilCity.ru начальник Отдела экологии Лариса Носовская.
Начальник отдела экологии Нижнего Тагила Лариса НосовскаяНачальник отдела экологии Нижнего Тагила Лариса Носовская
Начальник отдела экологии Нижнего Тагила Лариса Носовская
Фото: tagilcity.ru

После замеров воздуха в этом году ученые также дадут рекомендации по распределению автомобильного трафика и уменьшению нагрузки на атмосферу в часы пик. Результаты будут доведены до заказчика исследований — Министерства экологии, которое в свою очередь поделится ими с администрацией Нижнего Тагила.

Это будут рекомендации по использованию автотранспортных потоков, рекомендации, как настроить систему движения. Эта работа светофоров, это «зеленая волна», это работа интеллектуальной системы. Все данные помогут городу уменьшить выбросы в часы пик, — пояснила Лариса Носовская.

Сбором данных занимаются волонтеры Нижнего Тагила. Они устанавливают вдоль дорог мачты высотой четыре метра, на конце которой находится видеокамера, снимающая автомобильный поток. Оборудование необходимо разместить в определенной точке, под определенным углом. В противном случае данные с камеры не будут приняты.

Ежедневно ребята работают на улицах в разных районах города. Каждый день мы работаем с 7 до 11 утра и с 5 до 9 вечера. Каждая точка снимается три дня, чтобы потом ученые при помощи нейросети сделали выводы по интенсивности транспортного потока. В работах задействовано 16 волонтеров из Нижнего Тагила. Также приехали ребята из Москвы. Это студенты РУДН. Их примерно 12-14 человек, — рассказала TagilCity.ru руководитель движения «Волонтеры Нижнего Тагила» Светлана Мусатова.
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потокаУстановка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потокаУстановка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потокаУстановка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потокаУстановка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потокаУстановка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Установка мачты с видеокамерой для съемки транспортного потока
Фото: tagilcity.ru

Для правильного размещения мачты и камеры волонтеры проходили специальное обучение.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Волонтеры#Анна Григорьева#Выбросы#Обучение#Исследования#Машины#Нейросеть#Чистый воздух#Замеры выбросов
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