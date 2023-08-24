В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Сотрудники цеха переклеивали этикетки и изготавливали мясные бобины. Об этом рассказали в Telegram-канале «Уральский общественник».
Поставщик просроченной продукции будет давать объяснения в полиции.
Напомним, недавно в Свердловской области нашли фальсифицированное сливочное масло, которое также продавалось в магазинах Воронежской области.
Производитель некачественного товара скрылся и не пришел в полицию после вызова в отделение для выяснения обстоятельств.