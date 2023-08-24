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Updated Сегодня, 16:24

В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы

В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы

24 августа 2023, 16:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли подпольный цех, в котором готовили протухшие тушки куриц для продажи на шаурму.

Сотрудники цеха переклеивали этикетки и изготавливали мясные бобины. Об этом рассказали в Telegram-канале «Уральский общественник».

Поставщик просроченной продукции будет давать объяснения в полиции.

Напомним, недавно в Свердловской области нашли фальсифицированное сливочное масло, которое также продавалось в магазинах Воронежской области.

Производитель некачественного товара скрылся и не пришел в полицию после вызова в отделение для выяснения обстоятельств.

Поддельное сливочное масло найдено в Свердловской области
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#Полиция#Здоровье#Предприниматель#Цех#Просроченный товар#Мясо#Мясо птицы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Курица#Подпольный цех
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