В саду Нижнего Тагила сгорел дом, пока хозяин копал картошку

Еще один пожар произошел утром 23 августа в дома №50 на улице Ломоносова. В диспетчерскую позвонила соседка хозяина, которая почувствовала запах гари. Сам мужчина находился в это время дома. Источником возгорания стал матрас на кухне. Предположительно огонь разгорелся из-за неосторожного курения.