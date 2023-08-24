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В саду Нижнего Тагила сгорел дом, пока хозяин копал картошку

В саду Нижнего Тагила сгорел дом, пока хозяин копал картошку

24 августа 2023, 11:59
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле утром 24 августа в саду №9 «Озерки» сгорел частный жилой дом. Хозяин копал картошку на огороде и не сразу заметил огонь.

На место возгорания прибыли 13 огнеборцев и четыре автоцистерны. Им удалось справиться с огнем за 54 минуты. Выяснилось, что хозяин жилища копал картошку и не сразу заметил дым из-под крыши дома. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неправильное обустройство печи и дымохода.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Еще один пожар произошел утром 23 августа в дома №50 на улице Ломоносова. В диспетчерскую позвонила соседка хозяина, которая почувствовала запах гари. Сам мужчина находился в это время дома. Источником возгорания стал матрас на кухне. Предположительно огонь разгорелся из-за неосторожного курения.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Также 23 августа сгорела баня в саду «Дзержинец». Пожар начался в предбаннике и охватил площадь в восемь квадратных метров. В результате из-за авариного режима электропроводки в здании повреждены кровля и перекрытие.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Дом и гараж сгорели в Нижнем Тагиле
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