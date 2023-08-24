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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

В Свердловскую область придет похолодание из Арктики

В Свердловскую область придет похолодание из Арктики

24 августа 2023, 03:44
Фото: Midjourney
В Свердловской области ожидается прохладная погода 24 августа 2023 года.

Дневная температура в регионе будет +13… +18 градусов, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам Пулина, из Арктики поступает холодный воздух в систему циклона. Восходящие потоки около центра области способствуют похолоданию воздуха.

В Екатеринбурге также прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Днем столбики термометров в уральской столице достигнут +18 градусов.

Напомним, на утро 24 августа 2023 года в Свердловской области синоптики прогнозировали заморозки до -2 градусов. Дневная температура воздуха в Нижнем Тагиле не превысит +17 градусов.

Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области
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