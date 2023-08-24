В Свердловскую область придет похолодание из Арктики

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Дневная температура в регионе будет +13… +18 градусов, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
По словам Пулина, из Арктики поступает холодный воздух в систему циклона. Восходящие потоки около центра области способствуют похолоданию воздуха.
В Екатеринбурге также прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Днем столбики термометров в уральской столице достигнут +18 градусов.
Напомним, на утро 24 августа 2023 года в Свердловской области синоптики прогнозировали заморозки до -2 градусов. Дневная температура воздуха в Нижнем Тагиле не превысит +17 градусов.