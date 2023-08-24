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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 04:45

В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге загорелись стройматериалы

В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге загорелись стройматериалы

24 августа 2023, 03:43
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В филиале Уральского НИИ метрологии в Екатеринбурге вспыхнуло пламя. Возгорание случилось ночью 24 августа 2023 года.

Горели строительные материалы на 10 этаже, который используется в научно-исследовательском институте как технический. Площадь пожара — 10 квадратных метров, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Ура.ру

Трое человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 47 пожарных и 13 служебных машин. По словам одного из очевидцев, плотный дым заполнил все этажи.

Напомним, 17 августа 2023 года в Екатеринбурге на строительной площадке «УГМК-арены» вспыхнул пожар площадью 10 квадратных метров. Спасатели вскоре устранили возгорание. Предположительно, инцидент мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

На стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге ликвидирован пожар
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#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Возгорание#ЧП#Дым#Строительные материалы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент#НИИ метрологии
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