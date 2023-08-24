В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге загорелись стройматериалы

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 04:45
Горели строительные материалы на 10 этаже, который используется в научно-исследовательском институте как технический. Площадь пожара — 10 квадратных метров, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Трое человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 47 пожарных и 13 служебных машин. По словам одного из очевидцев, плотный дым заполнил все этажи.
Напомним, 17 августа 2023 года в Екатеринбурге на строительной площадке «УГМК-арены» вспыхнул пожар площадью 10 квадратных метров. Спасатели вскоре устранили возгорание. Предположительно, инцидент мог произойти из-за нарушения техники безопасности.