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Житель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожего

Житель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожего

24 августа 2023, 04:11
Фото: АН «Между строк»
В Нижнем Тагиле неизвестный хулиган ударил ножом 26-летнего молодого человека, который шел по улице вместе со своим другом. Инцидент произошел ранним утром 2 августа 2023 года на улице Победы.

Тагильчанин и его друг пришли в магазин-бар, чтобы купить алкоголь. Около входа стояли несколько человек, на которых молодые люди сперва не обратили внимания. Алкоголь купить им не удалось, так как в магазине не работал безналичный расчет, поэтому они пошли домой.

Следом за ними направились двое, которые стояли у магазина, и принялись угрожать. В какой-то момент молодой человек заметил нож в руке у мужчины в белой футболке. Когда он сказал приятелю, что надо бежать, неизвестный бросился за ними и ударил ножом одного из них в плечо, пишет АН «Между строк».

Видео: АН «Между строк»

Пострадавший вместе с другом перебежали дорогу, но нападавший продолжал их преследовать. Вскоре между ними произошла перебранка, после чего хулиган ушел. Друзья вернулись домой и вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Пострадавшего парня доставили в травмпункт, а его приятель отправился вместе с полицейскими к месту происшествия, где злоумышленника задержали.

Раненый горожанин сейчас на больничном. По факту инцидента в полиции проводят проверку, после итогом судмедэкспертизы будет принято соответствующее решение. Нападавший признался в содеянном.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле мужчина пришел в магазин и, поругавшись с продавцом, ударил его ножом по руке. Сотрудник магазина, однако, сумел его обезвредить.

Сотрудник магазина в Нижнем Тагиле обезвредил дебошира с ножом
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