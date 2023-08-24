Житель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожего

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Тагильчанин и его друг пришли в магазин-бар, чтобы купить алкоголь. Около входа стояли несколько человек, на которых молодые люди сперва не обратили внимания. Алкоголь купить им не удалось, так как в магазине не работал безналичный расчет, поэтому они пошли домой.
Следом за ними направились двое, которые стояли у магазина, и принялись угрожать. В какой-то момент молодой человек заметил нож в руке у мужчины в белой футболке. Когда он сказал приятелю, что надо бежать, неизвестный бросился за ними и ударил ножом одного из них в плечо, пишет АН «Между строк».
Пострадавший вместе с другом перебежали дорогу, но нападавший продолжал их преследовать. Вскоре между ними произошла перебранка, после чего хулиган ушел. Друзья вернулись домой и вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Пострадавшего парня доставили в травмпункт, а его приятель отправился вместе с полицейскими к месту происшествия, где злоумышленника задержали.
Раненый горожанин сейчас на больничном. По факту инцидента в полиции проводят проверку, после итогом судмедэкспертизы будет принято соответствующее решение. Нападавший признался в содеянном.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле мужчина пришел в магазин и, поругавшись с продавцом, ударил его ножом по руке. Сотрудник магазина, однако, сумел его обезвредить.