Житель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожего

Следом за ними направились двое, которые стояли у магазина, и принялись угрожать. В какой-то момент молодой человек заметил нож в руке у мужчины в белой футболке. Когда он сказал приятелю, что надо бежать, неизвестный бросился за ними и ударил ножом одного из них в плечо, пишет АН «Между строк».