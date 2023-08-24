Житель Свердловской области убил знакомого и сжег его квартиру из-за спора о курице

Во время конфликта знакомый толкнул обвиняемого и ушел из кухни. В ответ злоумышленник пошел за ним в комнату, где ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте, а нападавший решил скрыть преступление. Для этого он облил жидкостью для разведения костров полотенце и поджег квартиру. Это привело к тому, что жилью нанесен ущерб на 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.