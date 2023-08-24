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Житель Свердловской области убил знакомого и сжег его квартиру из-за спора о курице

Житель Свердловской области убил знакомого и сжег его квартиру из-за спора о курице

24 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
Житель Заречного Свердловской области ударил ножом своего знакомого и поджег его квартиру. Пострадавший скончался. Перед этим мужчины поспорили из-за того, кто лучше готовит курицу.

Расследование уголовного дела уже окончено. Материалы направляются в суд. Свердловчанин обвиняется в убийстве, а также умышленной порче имущества. За самое тяжкое из преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 21 февраля 2023 года в одной из квартир на улице Клары Цеткин обвиняемый распивал спиртное с соседями. После этого между обвиняемым и его знакомым произошел спор, кто из них лучше готовит курицу.

Во время конфликта знакомый толкнул обвиняемого и ушел из кухни. В ответ злоумышленник пошел за ним в комнату, где ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте, а нападавший решил скрыть преступление. Для этого он облил жидкостью для разведения костров полотенце и поджег квартиру. Это привело к тому, что жилью нанесен ущерб на 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина был задержан, когда решил вернуться на место преступления, чтобы проверить, сгорела ли квартира. Полицейские его заметили и стали расспрашивать, для чего мужчина пришел и задавали иные вопросы. В результате обвиняемый не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. Он пояснил, что был пьян и это послужило причиной такого поведения.

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#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Нож#Криминал#Пострадавший#Спор#Ирина Кирилова
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