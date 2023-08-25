Бастрыкин заинтересовался делом о похищении женщины и ребенка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Доклад о том, как проходит следствие, предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Напомним, в августе 2023 года мужчина снял квартиру и привез туда своих супругу и ребенка, где продержал их около недели. В какой-то момент девушка сумела сообщить близким о том, где находится.
Родственники вызвали сотрудников полиции, которые смогли освободить заложников 22 августа. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.