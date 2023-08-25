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Бастрыкин заинтересовался делом о похищении женщины и ребенка в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом о похищении женщины и ребенка в Нижнем Тагиле

25 августа 2023, 03:24
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о процессе расследования по делу жителя Нижнего Тагила, который почти неделю держал в заложниках свою жену и сына.

Доклад о том, как проходит следствие, предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Напомним, в августе 2023 года мужчина снял квартиру и привез туда своих супругу и ребенка, где продержал их около недели. В какой-то момент девушка сумела сообщить близким о том, где находится.

Родственники вызвали сотрудников полиции, которые смогли освободить заложников 22 августа. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Житель Нижнего Тагила почти неделю держал в заложниках жену и ребенка
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