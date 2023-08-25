Чиновница пыталась отсудить деньги у свердловчанки за «порочащий честь звонок»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В одном из поселков Березовского городского округа поссорились женщины Наталья и Галина. Конфликт между ними произошел из-за пользования земельными участками и звонка в мэрию.
В ноябре прошлого года Наталья позвонила на «телефон доверия» администрации округа и рассказала, что сотрудница мэрии Галина, якобы используя мошеннические схемы, стала владельцем земельных участков, которые ранее находились в государственной собственности.
Также Наталья настаивала, что Галина захватила часть проезда к другим участкам, установила столбы подключения к электросетям, которые мешают соседям. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Сообщение Натальи перенаправили главе округа, а также в прокуратуру. Началась проверка коррупционной составляющей в действиях сотрудницы мэрии, однако ее результат показал, что Галина невиновна.
Тогда Галина заявила, что пострадала морально от действий Натальи, и подала иск в суд. Она требовала взыскать с нее 50 тысяч рублей в связи с тем, что та распространила о чиновнице ложные сведения, которые ее опорочили.
Однако, рассмотрев дело, суд посчитал, что Галина не доказала факт распространения порочащих сведений. Также суд постановил, что звонок на подобный «телефон доверия» — право каждого гражданина. Поэтому суд Галине отказал. Она пыталась оспорить это решение, но это не принесло никакого результата.