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Чиновница пыталась отсудить деньги у свердловчанки за «порочащий честь звонок»

Чиновница пыталась отсудить деньги у свердловчанки за «порочащий честь звонок»

25 августа 2023, 08:05
Фото: 1MI
Под Березовским произошел конфликт между чиновницей и местной жительницей. Одна пожаловалась на якобы коррупционные действия сотрудницы администрации, а вторая подала на нее в суд.

В одном из поселков Березовского городского округа поссорились женщины Наталья и Галина. Конфликт между ними произошел из-за пользования земельными участками и звонка в мэрию.

В ноябре прошлого года Наталья позвонила на «телефон доверия» администрации округа и рассказала, что сотрудница мэрии Галина, якобы используя мошеннические схемы, стала владельцем земельных участков, которые ранее находились в государственной собственности.

Также Наталья настаивала, что Галина захватила часть проезда к другим участкам, установила столбы подключения к электросетям, которые мешают соседям. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Сообщение Натальи перенаправили главе округа, а также в прокуратуру. Началась проверка коррупционной составляющей в действиях сотрудницы мэрии, однако ее результат показал, что Галина невиновна.

Тогда Галина заявила, что пострадала морально от действий Натальи, и подала иск в суд. Она требовала взыскать с нее 50 тысяч рублей в связи с тем, что та распространила о чиновнице ложные сведения, которые ее опорочили.

Однако, рассмотрев дело, суд посчитал, что Галина не доказала факт распространения порочащих сведений. Также суд постановил, что звонок на подобный «телефон доверия» — право каждого гражданина. Поэтому суд Галине отказал. Она пыталась оспорить это решение, но это не принесло никакого результата.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Суд#Коррупция#Березовский#Иск#Конфликт#Земельные участки#Дарья Сорокина
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