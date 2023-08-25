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Дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют на месяц

Дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют на месяц

25 августа 2023, 11:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в районе Вагонки на месяц перекроют улицу. Это дорога по улице Сибирская.

Дорога будет закрыта на период с 28 августа по 28 сентября, сообщили в администрации. Причина — проведение работ по капремонту сети водоотведения.

На это время закрыта будет дорога по улице Сибирская на участке от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что на Вагонке временно перекроют еще два участка дорожного полотна. Движение будет перекрыто с 23 августа по 11 сентября по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского.

А с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.

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