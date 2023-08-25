Дожди придут в Нижний Тагил на выходных

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Нижнем Тагиле в выходные дни будет дождливо. В субботу, 26 августа, утром будет +8 градусов, в обед — 14. Ветер достигнет 8 метров в секунду.
Также вероятен дождь. Первые осадки ожидаются после 17:00. Это следует из данных сайта Гисметео.
Аналогичная погода будет стоять в воскресенье, 27 августа. Столбики термометров в дневное время могут достигнуть отметки +15 градусов. Осадки синоптики прогнозируют с 11:00 до 17:00.