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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Дожди придут в Нижний Тагил на выходных

Дожди придут в Нижний Тагил на выходных

25 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
На выходных в Нижнем Тагиле будет дождливо. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +14…+15 градусов.

В Нижнем Тагиле в выходные дни будет дождливо. В субботу, 26 августа, утром будет +8 градусов, в обед — 14. Ветер достигнет 8 метров в секунду.

Также вероятен дождь. Первые осадки ожидаются после 17:00. Это следует из данных сайта Гисметео.

Аналогичная погода будет стоять в воскресенье, 27 августа. Столбики термометров в дневное время могут достигнуть отметки +15 градусов. Осадки синоптики прогнозируют с 11:00 до 17:00.

В Свердловскую область придут похолодание и дожди
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Температура#Осадки#Погода#Дождь#Природа#Дарья Сорокина
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