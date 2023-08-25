«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Евгений Кисеев в ответ на обращение в центральный аппарат партии «Единая Россия», поступившего от источника TagilCity.ru, сообщил, что информация была рассмотрена отделением. Так, он перечислил запросы в ведомства и ответы на них (документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Среди прочего упоминается, что Дмитрий Летников после установленного факта вновь стал главой Горноуральского городского округа, поэтому не может быть привлечен к ответственности.
Помимо этого, Кисеева проинформировали о том, что депутаты ГГО на комиссии отклонили инициирование процедуры досрочного прекращения полномочий главы округа. Более того, Дмитрий Летников на момент разбирательств уже возместил сумму причиненного бюджету округа ущерба. Речь идет о санаторной путевке на себя и на супругу в размере 134 860 рублей.
Поэтому региональное руководство «Единой России» с учетом изложенной информации решило не применять к Дмитрию Летникову партийные взыскания.
Вместе с тем, руководством регионального отделения партии с Д. Г. Летниковым проведена разъяснительная беседа по недопущению нарушений действующего законодательства, в том числе, в области противодействия коррупции, — сообщил в официальном ответе Евгений Кисеев.