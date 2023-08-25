«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу

Евгений Кисеев в ответ на обращение в центральный аппарат партии «Единая Россия», поступившего от источника TagilCity.ru, сообщил, что информация была рассмотрена отделением. Так, он перечислил запросы в ведомства и ответы на них (документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Среди прочего упоминается, что Дмитрий Летников после установленного факта вновь стал главой Горноуральского городского округа, поэтому не может быть привлечен к ответственности.