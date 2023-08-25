Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:13
Вместе с тем, призвать к ответственности в этом отношении предприятие свиноводства лесничество не может, потому что леса, ежедневно загрязняемые навозом, формально не относятся к лесному фонду, а располагаются на территории Горноуральского городского округа. Это значит то, что за территорию и ее загрязнение должны вступаться власти Горноуральского городского округа.
После того, как TagilCity.ru поднял тему о загрязнении леса после жалоб местных жителей, редакция обратилась в лесничество. 9 августа, после запроса редакции TagilCity.ru от 4 августа, представители контролирующих органов провели выезд в Горноуральский. Об этом корреспонденту сообщил директор Нижнетагильского лесничества Ринат Садретдинов в ответе на официальный запрос. На место выезжали лесничий Уральского участкового лесничества, специалист отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) по Северному и Горнозаводскому управленческим округам МПР Свердловской области, ведущий специалист отдела регионального государственного контроля (надзора) по Западному и Горнозаводскому управленческим округам МПР Свердловской области, а также представители отдела государственного экологического надзора по Западному и Горноуральскому управленческому округу города Нижний Тагил.
Специалисты осмотрели территорию, прилегающую к агрокомплексу «Горноуральский», на которой производился слив навоза.
При осмотре определено, что данная территория к землям лесного фонда не относится, ущерб лесному фонду не причинен, — сообщает TagilCity.ru Садретдинов.
При этом, пишет директор местного лесничества, был выявлен слив продуктов жизнедеятельности свиней по канаве, ведущей непосредственно с территории агрокомплекса в лесной массив, прилегающей к агрокомплексу и Серовскому тракту.
Садретдинов пояснил, что данный лесной участок не относится к землям лесного фонда. Ближайшая точка до земель лесного фонда, пишет Садретдинов, находится в 220 метрах от начала сброса. В официальном ответе он упомянул о регулярности сброса отходов.
Исходя из расстояния 550 метров от сброса фекалий до водоотводной трубы, сброс фекалий проводится регулярно. Имеет место загрязнение не только реки, но и прилегающей к территории п. Горноуральский. Данная территория, на которой происходит загрязнение почвы фекальными стоками, относится к землям населенных пунктов и округа, — отмечает Ринат Садретдинов.
Напомним, активисты поселка Горноуральский пожаловались на то, что часть леса, расположенного на полях, была уничтожена. Они предполагают, что гибель деревьев связана с воздействием на почву вредных веществ, содержащихся в навозе. А 4 августа местные жители увидели, что от свинокомплекса была прокопана новая канава, по которой навоз утекает прямо в лес.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, по этому поводу активист Александр Ваткин направил видео в общественную плату Свердловской области, с просьбой показать его министру природных ресурсов региона Денису Мамонтову.
За годы обращений в агрокомплексе «Горноуральский» не раз проводились проверки надзорных ведомств. Одним из самых крупных стал штраф в 2 миллиона рублей. В 2018 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд и с предприятия удалось взыскать 2,018 миллиона рублей за химическое загрязнение и перекрытие плодородного слоя почвы. С этой суммой связан другой скандал: местные активисты уверены, что она пошла на покупку автомобиля для главы ГГО Дмитрия Летникова. Однако в мэрии округа этот факт отрицают и уверяют, что сумма находится в бюджете ГГО и до сих пор не была использована. Тем временем, Дмитрий Летников впутался в другой скандал, который продолжается до сих пор. Так, глава округа на бюджетные средства приобрел путевку в санаторий для себя и своей жены, а отправился туда на автомобиле, купленном, предположительно, на средства от штрафа за загрязненные поля. Несмотря на нарушение антикоррупционного законодательства, местные депутаты переизбрали Летникова на новый срок в должности главы округа. Накануне он обновил состав антикоррупционной комиссии и возглавил ее.
Что касается агрокомплекса, то в июле 2023 года специалисты Росприроднадзора выдали директору Вадиму Куликову предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса Российской Федерации. В том же месяце на предприятии проходила двухнедельная проверка, в результате которой выявили нарушения в сфере экологии.