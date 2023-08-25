Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса

После того, как TagilCity.ru поднял тему о загрязнении леса после жалоб местных жителей, редакция обратилась в лесничество. 9 августа, после запроса редакции TagilCity.ru от 4 августа, представители контролирующих органов провели выезд в Горноуральский. Об этом корреспонденту сообщил директор Нижнетагильского лесничества Ринат Садретдинов в ответе на официальный запрос. На место выезжали лесничий Уральского участкового лесничества, специалист отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) по Северному и Горнозаводскому управленческим округам МПР Свердловской области, ведущий специалист отдела регионального государственного контроля (надзора) по Западному и Горнозаводскому управленческим округам МПР Свердловской области, а также представители отдела государственного экологического надзора по Западному и Горноуральскому управленческому округу города Нижний Тагил.