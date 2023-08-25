«Головой разнес окно»: в Екатеринбурге из-за драки пассажиров встали трамваи

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В результате из-за этого встало движение трамваев. По словам очевидца случившегося, все случилось на остановке на улице Бажова в направлении площади 1905 года. Один из мужчин ударил своего оппонента, он отлетел и разбил головой окно.
Нападавший собрал свои сумки и вышел на остановке, а пострадавшего увезли на скорой. Весь транспорт из-за этого встал, пишет Е1.
В полиции Екатеринбурга факт случившегося подтвердили. На месте работали правоохранители. Информация проверяется. Личности участников и обстоятельства случившегося выясняются.