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В Екатеринбурге из-за драки пассажиров встали трамваи

«Головой разнес окно»: в Екатеринбурге из-за драки пассажиров встали трамваи

25 августа 2023, 05:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из-за драки пассажиров встали трамваи

Два пассажира трамвая в Екатеринбурге устроили драку. Инцидент произошел 24 августа на маршруте №13. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи, а в конфликте разбирается полиция.

В результате из-за этого встало движение трамваев. По словам очевидца случившегося, все случилось на остановке на улице Бажова в направлении площади 1905 года. Один из мужчин ударил своего оппонента, он отлетел и разбил головой окно.

Нападавший собрал свои сумки и вышел на остановке, а пострадавшего увезли на скорой. Весь транспорт из-за этого встал, пишет Е1.

В полиции Екатеринбурга факт случившегося подтвердили. На месте работали правоохранители. Информация проверяется. Личности участников и обстоятельства случившегося выясняются.

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#Полиция#Криминал#Пассажиры#Драка#Пострадавший#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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