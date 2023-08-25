tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Хоккеисты из пяти городов борются за кубок Нижнего Тагила по хоккею

Хоккеисты из пяти городов борются за кубок Нижнего Тагила по хоккею

25 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле проходит кубок города по хоккею среди подростков до 16 лет. Игры проходят 24 и 25 августа 2023 года во Дворце ледового спорта.

В спортивном мероприятии участвуют хоккейные команды «Спутник» и «Спутник-2009» (Нижний Тагил), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Малахит» (Сысерть), «Кедр» (Новоуральск) и «Титан» (Верхня Салда).

Так, 24 августа были игры между командами «Спутник» — «Кедр», «Спутник-2009» — «Малахит», и «Титан» — «Авто-Спартаковец». А 25 августа состоятся матчи «Спутник» — «Малахит», «Авто-Спартаковец» — «Спутник-2009» и «Кедр» — «Титан».

Вход во Дворец свободный.

Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле в ФОК Президентский прошел турнир по шахматам среди участников всех возрастов.

Триста шахматистов и еще один: в ФОК Президентский в Нижнем Тагиле прошел турнир
Узнать подробнее
Читайте также:
Командный турнир по воркауту прошел в Нижнем ТагилеТранспорт в День города и финалисты «Большой перемены». Итоги дня в Нижнем Тагиле75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»
#Спорт#Нижний Тагил#Хоккей#Спутник#Участники#Кубок#Команды#Матчи#Дворец ледового спорта#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
Вчера, 08:47
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Вчера, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
23 августа, 15:58
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
23 августа, 12:56
Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:52
Макароны, яйца и гречка подорожали в Свердловской области
Вчера, 09:08