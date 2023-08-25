Хоккеисты из пяти городов борются за кубок Нижнего Тагила по хоккею

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В спортивном мероприятии участвуют хоккейные команды «Спутник» и «Спутник-2009» (Нижний Тагил), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Малахит» (Сысерть), «Кедр» (Новоуральск) и «Титан» (Верхня Салда).
Так, 24 августа были игры между командами «Спутник» — «Кедр», «Спутник-2009» — «Малахит», и «Титан» — «Авто-Спартаковец». А 25 августа состоятся матчи «Спутник» — «Малахит», «Авто-Спартаковец» — «Спутник-2009» и «Кедр» — «Титан».
Вход во Дворец свободный.
Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле в ФОК Президентский прошел турнир по шахматам среди участников всех возрастов.