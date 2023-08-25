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Инженер и атаман претендуют на пост мэра Нижнего Тагила

Инженер и атаман претендуют на пост мэра Нижнего Тагила

25 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI
На должность главы Нижнего Тагила претендуют еще двое кандидатов. Это Сергей Мошин — атаман НКО «Хутор „Нижнетагильский“ и Эльвира Калугина —инженер по природоохранной деятельности НТ МУП „Тагилэнерго“.

Прием документов будет завершен 25 августа 2023 года, сообщили в Нижнетагильской городской думе. Отмечается, что всего на конкурс уже подали документы семь человек.

Напомним, выборы главы города в Нижнем Тагиле будут проходить 12 октября 2023 года. Конкурс по отбору кандидатов стартовал 27 июля. Среди тех, кто уже подал документы — бизнесмен из Новоуральска Никита Ванаев и директор автомойки Федор Ткачук, лидер профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина, а также действующий глава города Владислав Пинаев.

Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
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