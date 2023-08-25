Инженер и атаман претендуют на пост мэра Нижнего Тагила

Напомним, выборы главы города в Нижнем Тагиле будут проходить 12 октября 2023 года. Конкурс по отбору кандидатов стартовал 27 июля. Среди тех, кто уже подал документы — бизнесмен из Новоуральска Никита Ванаев и директор автомойки Федор Ткачук, лидер профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина, а также действующий глава города Владислав Пинаев.