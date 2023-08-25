Из-за сильных ливней в Приморье введено ЧС федерального характера

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
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Вследствие этого уровень воды поднялся во всех водоемах в округе. Сильно увеличилась река Борисовка, приближается к этой отметке Раздольная. Вышла на пойму Казачка, сообщает «Восток-медиа».
Из-за этого отрезанными от других местностей оказались села Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка и другие — в общей сложности 27 населенных пунктов. Отсутствует автомобильное сообщение с ж/д станцией Лимичевка по дорогам краевого значения.
Доехать до поселка Партизан можно только на высокопроходимой технике. Жителей низменных территорий предупредили, что им нужно собрать вещи и ожидать эвакуации.
Благодаря введенному уровню ЧС в Уссурийском крае можно будет оперативнее получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую.
Уже оценен предварительный ущерб, который был нанесен сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре и социальным объектам. Это 7 миллиардов рублей.
Из-за наводнений школам Приморья рекомендовали сдвинуть сроки начала учебного года. Чуть позже такое решение приняли во Владивостоке. Учеба начнется здесь позже обычного.
Для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, для учеников 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября, а для учеников 1-4-х классов учебный год начнется 11 сентября.